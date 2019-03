Chávez Jr. planea regreso, podría ser en México

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. podría volver a la actividad el 22 de junio en Mérida, Yucatán, y ante el estadounidense Mike Lee, en espera de retomar ritmo y disputar un título del mundo a finales de este año o principios del próximo.El excampeón mundial y su hermano Omar estuvieron presentes, junto con su padre, Julio César, en la función que se realizó en Metepec, Estado de México, donde habló de sus próximos planes.“Voy a pelear el 22 de junio, creo que en México, no sé si en Mérida, Yucatán, no sé todavía”, dijo el “Junior”, quien reveló que ya hay un posible rival para esa fecha.“Parece que va a ser un americano, Mike Lee, un peso semicompleto; va invicto, es un buen rival, buen peleador, en algún tiempo se habló para pelear con Andre Ward, es un buen rival”, comentó.El objetivo del hijo del legendario “JC” Chávez es hacer dos o tres peleas en la división de los supermedianos antes de pensar en una oportunidad de título del mundo, consciente de que ha estado “muy inactivo”.Chávez Carrasco, quien presenta récord profesional de 50-3-1, 32 por nocaut, peleó por última vez en mayo de 2017, cuando perdió por decisión unánime con su compatriota Saúl “Canelo” Álvarez, pero considera que con una buena preparación estaría listo para disputar un título mundial.“Lógicamente no voy a pelear una pelea grande o de campeonato del mundo recién vuelva, pero creo que entrenando bien y haciendo trabajo duro en el gimnasio la inactividad es lo de menos, porque todavía estoy joven y no estoy golpeado”.Lo que dejó en claro es que ya tiene ganas de volver a la acción tras casi dos años inactivo, aunque reconoció que todo este tiempo ausente lo ha disfrutado fuera del ring.“He estado descansando, no he boxeado, he estado tranquilo, ya tengo muchas ganas de volver a pelear, he disfrutado la vida sin subirme al ring”, pero confirmó que “voy a tener peleas buenas este año, quiero pelear por algún campeonato o con un peleador de nombre”.Finalmente, el pugilista representado por Al Haymon comentó que los de la plataforma DAZN están interesados en él, “quieren que pelee para ellos y se ha facilitado que pueda pelear en México”.