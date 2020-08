Chavez Jr. y Mario Cázares se confrontan por peso antes de la pelea

Escuchar Nota

Ciudad de México.- La pelea entre Julio César Chávez Jr. y Mario Cázares que se realizará el 25 de septiembre tuvo su primer round, en la videoconferencia, el excampeón Julio César Chávez González pidió que se haga el 175 libras de lo contrario su hijo no subirá al ring.



"Julio no va a pelear en 175 libras ni en 173, va a pelear en 172 porque yo sé que es el peso que él va a dar y se va a sentir bien, si quiere Cázares sino vamos a agarrar a otro peleador no hay problema. Julio va a pelear en 175 en una pelea de reaparición y en ese peso se va a sentir mucho más fuerte" aseveró enérgico el legendario boxeador.



Por su parte, Mario Cázares señaló que el peso no es para él un problema. "Para la persona que siempre se prepara y que no tiene problemas de peso siempre está listo, por eso la tomamos y asumimos este reto y riesgo, y como en los negocios los riesgos disminuyen cuando se está preparado".



Mientras que Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, pidió a Chávez González darle menos importancia al peso.



"Es un evento mucho más que 2 libras, vamos a dejarnos de tonterías y vamos a ponernos a vender accesos", dijo.







Por su parte, Julio Jr. quiere demostrar la clase de peleador que es, tanto a su papá como a los aficionados que han señalado su nivel boxístico.



"Para demostrarle el boxeador que soy, a demostrar que estaba lastimado la pelea pasada, es una pelea buena qué bueno que no le guste para mí es una motivación demostrarles".



La pelea entre Chávez Jr. y Cázares será la preliminar en la cartelera que protagonizarán Julio César Chávez, padre, ante Jorge 'Travieso' Arce en su tercer combate de exhibición.



La cartelera del 25 de septiembre en Tijuana será transmitida vía streaming con un costo de acceso de $175. Lo recaudado será destinado para comprar materia prima que será donado; además Chávez otorgó 10 becas de rehabilitación de las adicciones, una ya fue asignada al excampeón Ricardo Mayorga. Arce construirá casas a gente de muy bajos recursos en Hermosillo, Sonora.