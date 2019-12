Checo Pérez: ‘2020 será un gran año para Racing Point’

Ciudad de México.- Checo Pérez no pudo brillar tanto en 2019 como en temporadas anteriores en Racing Point, aunque fue siempre el primer piloto del equipo, por delante de Lance Stroll. Sin embargo, los 52 puntos contrastan mucho con los 100 de 2017, y la ausencia de un podio en su balance final también es casi inusual, ya que con el equipo inglés lo ha logrado en 2014, 15, 16 (dos veces), y 18.



El mexicano reconoce que hubo dificultades, pero cree que podrán retomar el camino el próximo curso. "Ha sido un año muy complicado en términos de ritmo, hemos tenido un comienzo lento y nos ha costado reaccionar. Eso sí, no puedo esperar a que comience la temporada 2020, creo que en Racing Point tenemos un gran año por delante. Hemos trabajado muy duro", afirma para 'Race Fans'.







"Hemos mejorado paso a paso, pero no lo suficiente. No nos hemos acercado a McLaren lo necesario, pero cabe mencionar que ellos han sido muy fuertes durante esta temporada. Renault también ha estado un paso por delante, aunque han terminado muy cerca de Toro Rosso. Lo han hecho mejor que nosotros y han aprovechado sus oportunidades, y eso ha marcado la diferencia esta temporada en la zona media", reconoce Checo, que afrontará este año su décima temporada en la F1.



"Creo que en clasificación no hemos sido tan fuertes, pero en ritmo de carrera lo hemos sido, igual que todos los años. El ritmo de carrera ha sido muy bueno, creo que mejor que otros años, hemos maximizado nuestro rendimiento. Eso ha sido fundamental para nosotros, y no ha sido nada fácil hacerlo con los neumáticos nuevos", explica el de Gudalajara sobre lo acontecido.