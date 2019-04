‘Checo’ Pérez arrancará 12 en carrera mil de F1

El piloto mexicano Sergio Pérez arrancará desde el sitio 12 en la carrera mil de la historia de la Fórmula 1, que se desarrollará este domingo dentro del Gran Premio de China.En el trazado del Circuito Internacional de Shanghái, el jalisciense del equipo Racing Point no presentó el rendimiento deseado de su monoplaza y como lo auguró no superó el recorte para avanzar Q3.En la víspera, Pérez Mendoza admitió que tras las dos primeras prácticas libres tenía que existir mejoría para luchar y meterse en el top ten para la parrilla de salida, algo que no sucedió.En la Q2 el mejor tiempo lo registró el campeón actual de la Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, de Mercedes con 1:31.637 minutos en su mejor vuelta, mientras que “Checo” Pérez hizo 1:33.299 minutos, lapso que no le permitió acceder a la tercera ronda de la calificación.El mexicano compartirá la sexta fila de la parrilla de salida junto al ruso Daniil Kvyat, de Toro Rosso, mientras que su compañero canadiense Lance Stroll lo hará situado desde el lugar 16.El británico de origen tailandés Alex Albon (Toro Rosso) iniciará último toda vez que no compitió en la calificación tras el severo percance que protagonizó en la tercera práctica libre.Respecto a la parte de arriba de la arrancada, Mercedes consiguió el 1-2 con el finlandés Valtteri Bottas encargado de llevarse la “pole position” para comandar el pelotón con el semáforo verde mañana en la carrera mil de la máxima categoría del deporte motor.Bottas continuó con su dominio tal y como sucedió en la segunda y tercera sesión libre en el trazado chino, tomó el lugar de privilegio con tiempo de 1:31.547 minutos, mientras que Hamilton partirá segundo al registrar un lapso de 1:31.570.Atrás largarán los Ferrari con el alemán Sebastián Vettel (1:31.848) y el monegasco Charles Leclerc (1:31.865), en tanto que en la tercera fila estarán los Red Bull con el holandés Max Verstappen (1:32.089) y el francés Pierre Gasly (1:32.930).De tal modo que no hubo sorpresas en esta calificación y los primeros seis puestos fueron ocupados por las tres escuderías más rápidas, las “flechas plateadas”, el “cavallino rampante” y los de la bebida energética.El mejor piloto del resto fue el australiano Daniel Ricciardo, quien saldrá séptimo por delante de su compañero de Renault, el alemán Nico Hulkenberg, en tanto que el top ten lo completaron los Haas del danés Kevin Magnussen y el francés Romain Grosjean.