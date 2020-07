Checo Pérez, con mareos y dolor de cuello en calificación del GP de Hungría

Escuchar Nota

"No sé, fue de repente. Traigo muy poco de dolor en el cuello, pero de repente en algunas partes del circuito se dio un poco de mareo, pero bueno, aún así, con todo esto estar cuarto lugar es un buen resultado para mañana", expresó.

#Deportes: El mexicano Sergio Pérez saldrá desde la segunda fila, mientras los Mercedes siguen dominando en el regreso de la F1https://t.co/ZjRX1sK83Q — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) July 18, 2020

El mexicano, y es que el piloto experimentó algunos problemas físicos."De mi parte pasó de todo durante la calificación. No me sentía al 100 por ciento físicamente,Aseguró que: "No, no estoy tan contento con la calificación de hoy, pero creo que como equipo es un gran resultado. Ya viendo a mañana, espero que en la carrera podamos hacerlo mejor., el cual se corre el domingo a las 8 de la mañana tiempo del centro de México.