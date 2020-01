Checo Pérez duda en seguir en F1 después del 2022

"Quiero decir, tengo que ser también realista, ya sabes. No puedo estar con Mercedes o Ferrari, así que es un lugar fantástico donde estar. A muchos pilotos les encantaría estar aquí, especialmente con lo que está pasando detrás de los focos. Así que es una buena oportunidad", indicó.

“Tres años en la Fórmula 1 pasan muy rápido. Soy muy optimista y estoy listo para luchar por victorias y por todo".

“Lo que yo veo es que llevo tanto tiempo con este equipo que realmente se ha convertido en mi segunda familia", dijo “Checo” quien está de visita en su natal Jalisco.



El piloto mexicanoduda en seguir endentro de tres años con la escudería, siempre y cuando carezca de argumentos para pelear por buenos resultados.En 2019 extendió su vínculo con el equipo británico hasta 2022 y en“Lo que me da esperanza es el cambio de reglas y sé lo que está pasando en el equipo", comentó Pérez, quien confía que laspermitan al resto de los equipos competir de mejor manera a“Checo” abundó quey, si las cosas siguen así, no se ve extendiendo su carrera más allá de 2022.Desde 2014 está unido a la escudería deantes llamadapor lo que considero que ese equipo prácticamente es su segunda familia.Tanto es el cariño que existe entre Racing Point y el piloto tapatío que para nada habría inconvenientes dePero dejó en claro que si eso no llega a suceder élen busca de la añorada victoria dentro de la Fórmula 1 o al menos con la ilusión de pelear más podios.