‘Checo’ Pérez, listo para el comienzo de la Fórmula 1

Escuchar Nota

“Va a ser un poco raro, incluso tal vez difícil de entender en un inicio por todos los cambios, pero tendremos que adaptarnos a todo. Será diferente a como está el mundo, será duro, pero por otro lado es importante estar de regreso. Para los aficionados saber que la F1 está en su país y no poder asistir a la pista también va a ser difícil y para nosotros correr sin ellos será algo triste. Pero es lo que tenemos por ahora y sin duda es mucho mejor que seguir sin correr”, dijo el mexicano en un comunicado de prensa.



“Por fin buenas noticias para nosotros y para los aficionados. Este proceso ha sido muy duro para todos y estamos con muchas ganas de llegar a la pista. Esto ha golpeado muy fuerte a los equipos económicamente y la reactivación será como un tanque de oxígeno para todos”.



¡Listos para volver a la pista!

Con todas las ganas de iniciar mi décima temporada.https://t.co/5NwJn5wUyY — Sergio Pérez (@SChecoPerez) June 2, 2020

“No afectó en realidad. No dejé de entrenar y desde hace dos semanas mis preparadores físicos ya están en Guadalajara para trabajar con mayor intensidad y con una programación de cara al arranque de la temporada. Es como una segunda pretemporada, lo único diferente fue no tener certeza de cuándo íbamos a comenzar a correr”.



“No importa lo material, el dinero, si ni siquiera tienes la libertad de salir de tu casa. Eso fue muy aleccionador. Todo este tiempo con mis hijos y mi familia no lo compro con nada, así que dentro de lo difícil que ha sido esto, tuvo un lado muy positivo y agradezco a Dios por esta oportunidad”.



.- El piloto mexicanoespera encontrar unacon muchos cambios cuando el calendario 2020 inicie el próximoen el circuito de, circuito que albergará dos carreras en semanas consecutivas.Debido a la crisis por el, lareanudará sus actividades con carreras sin público en Austria, donde además se implementarán diversos controles para reducir el riesgo de contagio.El calendario europeo contempla ocho carreras, aunque en realidad solo se tendrán seis sedes diferentes dado que Austria y Gran Bretaña albergarán dos competencias en cada uno de sus circuitos.Respecto a siregresará fuera de forma, el integrante dedijo que se ha mantenido en constante entrenamiento luego de que no ha conducido el monoplaza desde febrero, momento en que se realizaron los test de pretemporada.Al hablar de en qué ha invertido su tiempo en cuarentena en, el originario de Jalisco dijo: “Tenía más de 15 años sin estar en casa o con mi familia tanto tiempo. Fue como experimentar la vida si ya no corriera. Todo esto me mostró que vivimos en una burbuja llamada Fórmula Uno. En la que todo el tiempo estás pensando solo en eso y en que todo gira en torno a ella. Salir de la burbuja me mostró la importancia de las cosas, de la familia, de valorar algo tan simple como ir al parque con tus hijos”.Información por Milenio