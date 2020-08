Checo Pérez regresó y busca su posición de salida para el GP de España

Escuchar Nota

Lewis Hamilton (Mercedes)

Valtteri Bottas (Mercedes)

Max Verstappen (Red Bull)

Sergio Pérez (Racing Point) pic.twitter.com/RjOupFCU43 — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 15, 2020

El mexicanoCheco volvió a las pistas tras su parón por su, y terminó este viernes en elo, dentro de las segundas prácticas en el circuito español de Montmeló en Barcelona.Checo espera tener un gran fin de semana, y reponerse de las dos carreras en las que no pudo estar, para. Cabe mencionar que en los Libres 1 concluyó en séptimo sitio.Losdominaron con mano de hierro en una pista donde los neumáticos no parecen sufrir tanto como en el trazado inglés y Lewis Hamilton se llevó el mejor tiempo de la segunda sesión, con un 1:16.883, que no superó, sin embargo el 1:16.785 de Valtteri Bottas en la primera práctica del día.Max Verstappen se quedó a 0.821 en la tercera plaza (por la mañana estaba a 0,9), lo que no hace suponer que pueda ponerles resistencia en la clasificación o la carrera, aunque elija salir con los neumáticos cambiados respecto a sus rivales,como hizo con éxito la semana pasada.Con información de Marca