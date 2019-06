‘Checo’ reconoce falta de potencial para rebasar

El piloto mexicano Sergio Pérez reconoció que su monoplaza no tuvo el suficiente potencial y rendimiento para poder rebasar en la parte final del Gran Premio de Austria, por lo que se conformó con el undécimo lugar."Toda la carrera estuvimos muy cerca de los puntos, tuvimos una buena salida, supimos administrar bien los neumáticos al principio de la carrera”, comentó el piloto del equipo Racing Point al concluir esta novena cita de la Temporada 2019 de la Fórmula 1.Explicó que junto a la escudería británica apostó por una estrategia con neumáticos medios en el arranque con la esperanza de que pilotos más adelantados tuvieran problemas al utilizar llantas blandas, pero eso no sucedió."Pensamos que los que arrancaban con el compuesto más blando tendrían problemas, pero no los tuvieron, hicimos una estrategia muy parecida a ellos y creo que ahí fue donde no tuvimos ninguna ventaja con la estrategia, y en ritmo no teníamos suficiente para poder pasar a los autos”, explicó a la cadena de televisión oficial que transmite la F1 en Latinoamérica.Admitió el potencial que tiene McLaren, que es el mejor equipo del resto, fuera de Mercedes, Red Bull y Ferrari, por lo que cada vez se le ha complicado más el accionar a ‘Checo’ Pérez, aunado a que este día también fue superado por Alfa Romeo."Nos quedamos cerca, pero McLaren fue muy fuerte el día de hoy y dominaron la mitad de la parrilla, ahora con un poco más de margen. Esperamos que en las próximas carreras podamos sumar puntos y que las mejoras funcionen y nos puedan acercar a los coches de adelante”, anheló Pérez Mendoza.Hoy en Austria, el mexicano acabó undécimo, atrás de los Alfa Romeo del finlandés Kimi Raikkonen y del italiano Antonio Giovinazzi, quien sumó su primer punto en Fórmula 1 con su décimo puesto; aunado a lo que mencionó el jalisciense del buen ritmo de McLaren, que hoy se hizo del sexto lugar con el británico Lando Norris y del octavo con el español Carlos Sainz.