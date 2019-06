‘Checo’ se queda sin puntos en Francia por sanción

El piloto mexicano Sergio Pérez afirmó que la penalización de cinco segundos que sufrió le evitó meterse a la zona de puntos en el Gran Premio de Francia y terminó en el décimo segundo escalón.Explicó que hizo un movimiento de acuerdo a lo establecido cuando en la primera vuelta salió de la pista y en la tercera curva volvió a la competición; sin embargo, se le acusó de sacar ventaja por la maniobra."No entiendo la penalización, se supone que hicimos lo que teníamos que hacer. Tuve que salir recto en la curva tres. Se estableció que transitando por ahí había que ir hasta el segundo cono, y si no lo hacías tenías una penalización, fue lo que hice y aparentemente tuve un avance en carrera. Fue lo que hice. Para mí es imposible saber si gané o no (una ventaja)”, señaló.Al término de la carrera en el Circuito Paul Ricard agregó: “Como piloto vas intentando llegar al segundo cono lo más rápido posible y regresar pronto a pista, perdiendo el menor tiempo posible”.Incluso, Pérez Mendoza, del equipo Racing Point, entiende que su movimiento fuera de la pista le hace ir más lento, por lo que no sacó ventaja, aunque en su retornó sí ganó una posición."Supuestamente ir por ahí es más lento que ir en pista, tuvimos la penalización de cinco segundos, lo cual nos perjudicó y nos impidió sumar puntos”, lamentó el jalisciense en declaraciones para la televisión oficial de la F1 en Latinoamérica.‘Checo’ Pérez, quien acumuló cuatro Grandes Premios consecutivos sin cosechar unidades, espera recuperar terreno en la Clasificación de Pilotos la próxima semana durante el GP de Austria."Creo que hoy estuvimos bastante cerca en ritmo, lo cual es positivo, ahora resta esperar que en Austria pueda ser una mejor carrera y seamos más competitivos”, concluyó el mexicano.