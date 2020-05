Chef de Nuevo León ataca a los gordos: ‘son horripilantes e inservibles’

Escuchar Nota

Para el chef Mauri, ser gordo, sería la “cosa más terrible que me pueda pasar, no tanto, bueno sí, lo horripilante que me pueda llegar a ver, como una botarga, pero lo inservible que es la gente, o sea un pastelero gordo es inservible, o sea estorba, arruinan el pastel con la panza, comen todo el día, qué pena”.



Chef pastelero causa polémica en redes



Una publicación en redes sociales atribuida al chef pastelero Mauri de Carlotta Alta Panaderia Mexicana, causa polémica, pues insulta a las personas con obesidad al llamarlos 'inservibles' pic.twitter.com/mnpQ2z8bMq — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) May 17, 2020

Un chef de Nuevo León causó tremenda polémica en redes sociales, y todo poMauri es un chef pastelero, quienSin importar lo que los demás fueran a pensar, Mauri aseguró que “uno de mis terrores más terrores, pero terrores sobre la faz de la tierra era engordar”Y es que “aparte de verme horrendo, que seguramente me voy a ver horrendo, es lo inservible que es la gente gorda para deambular y para convivir, se atraviesan, ocupan dos pasillos del súper, son lentos, no puedo”.El joven, quien trabaja en Alta Panadería Mexicana y Kinky Treats en San Pedro Garza García, fue ampliamente criticado en redes sociales, y es que a muchos no les cayó bien el chiste que hizo.Hasta el momento, el chef Mauri no se ha pronunciado al respecto sobre la polémica que generó en redes sociales.