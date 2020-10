‘Cheko’ González, el artesano de Piedras Negras más internacional

Escuchar Nota

‘‘Empecé por echarle la mano. Él no quería gastar mucho y pues hice los trabajos’’, comentó al respecto de su primera incursión. ‘‘Nunca me había pasado por la cabeza, aunque yo sabía que podía hacer ese trabajo. Para entonces ya trabajaba en Comisión (Comisión Federal de Electricidad), pero también daba servicio de carpintería y de ebanistería. En ese tiempo estaba tocando mucho la guitarra eléctrica entonces ya había empezado a comprarme pedales de efectos y dije ‘a ver déjame me hago una pedalera y un estuche’’’.



‘‘Los primeros trabajos los hice con un serrucho eléctrico, una segueta, un taladro y una remachadora manual. Un estuche lleva cerca de 200 remaches y todos los tenía que hacer a mano.’’

Estados Unidos

Colombia

Guatemala

Argentina

Honduras

Puerto Rico

Venezuela

Chile

Canadá

España

Inglaterra

Grecia

Alemania

Japón

Australia

Italia

Francia

León Larregui y Sergio Acosta (Zoé)

Geogy Mills (Sebastián Yatra)

Edmer Omi Lebron (Elvis Crespo, Franco Devita y Cristian Castro)

Jonathan Valentín (Wisin & Yandel y Don Omar)

Josué Alaniz (Matisse)

Alex Campos

Thomas Totten (Anne-Marie y Jessie J)

Dionisio de Moya (Julio Iglesias y Emily Estefan)

Pedro Marín (Jesús Adrián Romero)

Luis Harsfush (Yuri y Miguel Cassina

Músico, carpintero y empleado de Comisión Federal de Electricidad. Tres oficios abismalmente diferentes entre sí, pero que de alguna manera se conjugaron para quefundara una de las compañías artesanales más originales de las que se tenga registro enLa historia de Cheko Custom Shop nació a raíz de una necesidad técnica totalmente ajena a su fundador.Hacia 2011, su amigo Rafael Villarreal -propietario de un grupo de música versátil de la localidad- pidió a “Cheko” que le fabricara estuches de madera personalizados para transportar equipo de audio e iluminación.Al ver su propio trabajo, ese año decidió abrir una cuenta personal y una página enen donde publicó las fotos de los estuches que había elaborado poco tiempo antes para su amigo. Sería esto lo que fijaría el rumbo de la subsecuente internacionalización de su compañía.En el comienzo, la inversión inicial para el taller fue de cerca de 150 mil pesos.Al cabo de menos de un año las cosas tomarían un rumbo favorable. En Instagram recibió el mensaje de, reconocido bajista en el ámbito de la música cristiana, quien pidió a “Cheko” conversar vía Skype, plataforma que le sirvió para confirmar que de hecho se trataba del músico, luego de cierta duda.La primera petición de Bustamente fue un estuche para portar su pedalera, además de material como discos que vendían en giras, o sea, un todo en uno.Posteriormente, al saber del artefacto personalizado, uno de los compañeros de Bustamente en la banda del también reconocido cantante cristiano, ordenó un estuche en el que pudiera transportar dos guitarras, producto que no podía encontrar comercialmente. Meses posteriores lo mismo ocurrió con Daniel Hinojosa, sustituto de Loose. De esta forma comenzó un efecto bola de nieve nada previsto.Aconteció un día hacia 2013, con un proyecto más establecido (de 2011 a 2013 se llamaba Cheko Custom Cases), que Marco Verdari, jefe de escenario de la banda mexicana Zoé, lo contactó vía Instagram. Irónicamente, “Cheko” ignoraba quién era Zoé, por lo que investigó en Facebook. Al ver los millones de seguidores en la página se sorprendió, pero seguía dubitativo. Posteriormente, Verderi le propuso ver un ensayo de Zoé también vía Skype, por lo que conoció de esta forma a los integrantes de la agrupación para establecer así una relación colaborativa que se ha extendido por 7 años, tiempo en el que, tanto el vocalistaFue así como el proyecto, que aunque se desarrollaba en un modesto taller local, subió a una escala global definitivamente.Comenzaron a llegar órdenes en las que inclusive ya no sólo eran medidas específicas, sino que los propios guitarristas y bajistas enviaban sus pedales desde distintas partes del mundo para que Sergio armara todo el conjunto.Con excepciones muy marcadas, Cheko Custom Shop ha estado completamente inactivo durante este tiempo. En ese mismo periodo ha tenido conversaciones con músicos como(guitarrista asentado en Nueva York, quien ha trabajado con músicos de la talla de John Mayer, Avril Lavigne, Stevie Wonder y Justin Timberlake) para la elaboración de un pedalboard.Pero Sergio había optado por tomarse un descanso para atender compromisos familiares y laborales, por lo que ese eventual encargo tendrá que ser postergado. Los mensajes con órdenes se cuentan por decenas y era imposible atender a todos.A día de hoy, el periodo se ha prolongado por más dos años, pero prevé reactivarse al menos desde enero del siguiente año, con el apoyo de sus primeros dos colaboradores.