Chelito Delgado ‘confirma’ que Messi dejará al Barcelona

Escuchar Nota

!!! CONFIRMADISIMO !!! Messi se va del Barcelona — César Delgado (@ChelitoDelgado) July 3, 2020

En las últimas horas se dio una de laspues, pues su contrato termina en el 2021.La Cadena SER informó que, aunque no tiene rumbo fijo.Ante ello,al escribir en su cuenta de Twitter que estaba confirmado que Lionel Messi saldrá del Barcelona; las críticas no se hicieron esperar.Varios usuarios de la red social, pues es una situación que solo se ha puesto sobre la mesa como un rumor.Tras el paro de actividades por covid-19. uno de los equipos más afectados fue el Barcelona, regresó posicionado en la cima de LaLiga, sin embargo no han demostrado su mejor futbol yEsta se ha manejado comodel club.