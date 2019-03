Chelsea Manning rechaza citación por gran jurado

Chelsea Manning, la exsoldado estadounidense encarcelada por una filtración masiva de secretos estadounidenses a Wikileaks, deberá comparecer ante un gran jurado, dijo el viernes su abogada.Moira Meltzer-Cohen señaló no haber sido informada sobre qué investigaba el gran jurado, pero los medios estadounidenses especularon que podría tratarse de un caso criminal contra WikiLeaks que estarían desarrollando los fiscales federales en el estado de Virginia.Meltzer-Cohen dijo que Manning impugnó la citación."Me opongo enérgicamente a esta citación y al proceso del gran jurado en general", escribió Manning, de 31 años, en un comunicado.Los grandes jurados, que solo se utilizan en Estados Unidos y Liberia, son grupos de ciudadanos que operan por separado de los tribunales y que investigan si presentar o no cargos penales. Pueden obligar a testigos y sospechosos a declarar."Hemos visto cómo se ha abusado innumerables veces de este poder" con objetivos políticos, agregó Manning."No tengo nada que aportar a este caso y me molesta que me obliguen a ponerme en peligro al participar en esta práctica depredadora".Manning, una exanalista de inteligencia del ejército, fue condenada en 2013 a 35 años de prisión por entregar a WikiLeaks más de 700 mil documentos clasificados relacionados con las guerras en Irak y Afganistán.Las revelaciones de Manning, que es transgénero y que antes era conocida como Bradley Manning, expusieron delitos encubiertos y posibles crímenes por parte de tropas y aliados de Estados Unidos.Sus acciones la convirtieron en una heroína para los activistas en contra de la guerra y en contra del secreto, pero altos cargos políticos y militares la calificaron de traidora.El entonces presidente Barack Obama conmutó su sentencia, lo que llevó a su liberación en mayo de 2017.Está programado que Manning comparezca ante el gran jurado el martes.El New York Times y la publicación Político especularon que la citación de Manning está relacionada con la publicación por Wikileaks de documentos secretos de la campaña demócrata para las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.Washington sostiene que esos documentos fueron hackeados por la inteligencia rusa.El Departamento de Justicia no ha confirmado que esté desarrollando un caso contra WikiLeaks y su fundador Julian Assange, refugiado desde 2012 en la embajada de Ecuador en Londres.