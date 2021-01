Chema Fraustro, Jericó Abramo Masso y Jaime Bueno, candidatos del PRI en Saltillo

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- El PRI Coahuila definió las candidaturas con las que irá a la contienda de ayuntamiento y diputados federales, el próximo 6 de junio. El ex secretario de gobierno, José María Fraustro Siller, será el abanderado para la alcaldía.



Entre tanto, el ex secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso, competirá por el Distrito 4 y el ex diputado local y presidente del PRI Saltillo, Jaime Bueno Zertuche, será el candidato por el Distrito 7.



