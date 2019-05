Chema Morales infla gastos hasta 500%

Por una lona que no supera el precio de los 700 pesos en imprentas de la ciudad, el Gobierno de Ramos Arizpe le pagó a la empresa Centro de Publicidad Comercial de Nuevo León S.A. de C.V. 3 mil 500 pesos.Ese tipo de detalles fueron los que el alcalde José María Morales Padilla y el tesorero Jorge Soto Duarte trataron de ocultarle al Cabildo en la Cuenta Pública que entregaron del primer trimestre del año.Por tal motivo, esta semana los seis regidores del PAN y el de Morena “tumbaron” las cuentas de Morales Padilla y no pasaron en votación de Cabildo, porque exigirán al Sistema Estatal Anticorrupción una revisión y castigos contra quienes resulten responsables.Además de la triangulación de recursos mediante empresas fantasmas que terminan depositando el dinero a cuentas del exalcalde Ricardo Aguirre Gutiérrez, quien actualmente es director de la Comisión Estatal de Vivienda de Coahuila, también descubrieron precios inflados.“Hubo hojas de papel que pagaron hasta en 20 pesos a la misma empresa que hace un mes Grupo Zócalo exhibió en el reportaje ‘Chema roba casi 4 millones en dos meses’”, aseguró el regidor Heriberto Javier Valdez Aguirre.En el caso de las lonas, los precios se inflaron hasta un 500%, según facturas que el tesorero Jorge Soto Duarte mostró a regidores de oposición en una reu-nión que tuvieron para intentar convencerlos de pasar la Cuenta Pública.Ahora, lo que exigen los regidores del PAN y Morena es la intervención del Sistema Estatal Anticorrupción en el caso, para investigar los pagos a la empresa Centro de Publicidad Comercial de Nuevo León S.A. de C.V.El panista regidor Ernesto Saro Boardman exigió al auditor Superior del Estado, Armando Plata Sandoval, y a la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Ana Yuri Solís Gaona, auditar e investigar la triangulación de empresas fantasma que saquean las finanzas del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, en donde están involucrados el alcalde José María Morales Padilla y el exedil y actual funcionario estatal Ricardo Aguirre Gutiérrez.“Por eso los regidores del PAN y Morena rechazamos el avance de gestión financiera del primer trimestre hace días porque no se nos pasa información. No podemos estar votando cuando únicamente vemos los rubros de las cuentas y no las cuentas en sí, ya bien analizadas”, dijo Saro Boardman, quien calificó como grave la investigación realizada por Zócalo en donde explica el esquema de desvíos de recursos del Ayuntamiento, que inicia con José María Morales y acaba en una cuenta financiera de Ricardo Aguirre.El también expresidente municipal exdiputado federal y senador, destacó y reprobó los nombramientos que otorgó Morales Padilla a Tomás Gutiérrez Merino y César Flores, porque ambos fueron exfuncionarios muy cuestionados durante el periodo del exalcalde Ricardo Aguirre. Incluso, estos dos ramosarizpenses cuentan con demandas legales ante la Fiscalía Anticorrupción.Ernesto Saro cuestiona la forma en como se manejan los recursos en el Municipio, porque desde hace cuatro meses le solicitó al tesorero Jorge Soto Duarte la nómina y es fecha que no se la da bajo el argumento de que aparece en la página de Transparencia y eso no es así. Asimismo, aseguró que no es la respuesta para un regidor.“Lo que pedimos es que la Auditoría Superior del Estado acuda al Ayuntamiento y audite las finanzas de la Administración encabezada por Morales Padilla. Y que el CPC encabezado por Ana Yuri Solís alze la voz en representación de la gente de Ramos Arizpe y no permitan irregularidades en el manejo de los recursos”, manifestó el panista, quien agregó que los miedos de muchos ramosarizpenses se van confirmando poco a poco con la forma en como gobernó el exalcalde Aguirre Gutiérrez.