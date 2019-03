Cher agrega 14 fechas a su gira musical por EU

La cantante estadounidense Cher añadió 14 fechas a su gira por Estados Unidos “Here we go again”, las cuales comenzarán el 19 de noviembre en el Moda Center, en Portland, Oregon, y también llegará a San Francisco, Denver, Chicago, Toronto, Nueva York, Filadelfia, Boston, Nueva Orleans, entre otros destinos.Se informó que las nuevas presentaciones están programadas para concluir con tres paradas en Texas, incluyendo Houston, San Antonio y finalmente en el American Airlines Center en Dallas, de acuerdo con el portal Billboard.Las fechas que recién fueron anunciadas se encuentran agendadas después de un "tour" de primavera de la también actriz, que comenzará el 18 de abril en el PPG Paints Arena en Pittsburgh.Cabe destacar que con la gira “Here we go again”, que inició en enero, Cher realiza su primer periplo por Estados Unidos en más de cinco años.