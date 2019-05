Chernobyl se coloca como la mejor serie de la historia

Mucho se habló sobre la última temporada de Game of Thrones y sobre todo por el final que dejó decepcionada a la gran mayoría.Para muchos no fue un final digno de lo que hasta el momento calificaban como “la mejor serie de la historia”.Sin embargo, poco a poco lo fueron olvidando con la llegada de Chernobyl, también producción de HBO.Ahora se habla sobre las grandes actuaciones, la fotografía, las locaciones y la historia protagonizada por Jared Harris, Stellan Skarsgard, Jessie Buckley y Emily Watson.Tan buena crítica ha recibido que la página especializada en cine y televisión, IMDB, la ha colocado como la mejor serie de la historia de la televisión con un puntaje de 9.6 sobre 10.De esta manera, Chernobyl se coloca por encima de series como Breaking Bad o Band of Brothers.Estas son las series que forman el top 10 para este sitio: