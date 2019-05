Chevron, con la gasolina más cara

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Ricardo Sheffield Padilla, dio a conocer el Quién es Quién en los Precios de los Combustibles en el país del 16 al 22 de mayo, y la marca Chevron fue la más cara en venta de gasolina Magna, Premium y diésel.En el caso de la gasolina Magna, Chevron fue la marca con el precio más alto con 20.73 pesos por litro, seguida de Arco con 20.07 pesos, y Shell con 20.07 pesos por litro, mientras que las estaciones con los precios más bajos fueron Orsan, con 19.25 pesos; Lodemo, con 19.29 pesos y Rendichicas, con 19.31 pesos por litro.Aclaró que en la marca Arco se está realizando un ejercicio especial porque la mayoría de sus gasolineras está en la zona fronteriza con Estados Unidos y su precio tiene el incentivo fiscal.Para la gasolina Premium, Chevron es la más cara con 22.77 pesos por litro, Arco con 22.01 pesos y Shell con 21.64 pesos por litro. En contraste, las marcas con los precios más bajos en la semana de referencia fueron Lodemo, con 20.55 pesos por litro; Orsan, con 20.59 pesos y Repsol, con 20.78 pesos por litro.En el caso del diésel, Chevron vuelve a ser la marca con el precio más alto, con 22.05 pesos por litro, seguida de Arco con 21.86 pesos y Shell con 21.43 pesos por litro, en tanto que los más bajos fueron los de Orsan, con 20.88 pesos; Rendichicas, con 20.91 pesos y Lodemo, con 20.93 por litro.Del 16 al 22 de mayo se evaluaron 125 estaciones elegidas por sorteo, de las cuales 11 (franquicias de Pemex) no permitieron la revisión, 81 no presentaron irregularidades y 11 tuvieron resultados negativos al no dar litros de a litro.