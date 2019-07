Chicas trans denuncian discriminación en bares

Al menos 15 chicas transexuales del municipio de Acuña denunciaron ser víctimas de discriminación, al haberlas sacado o negarles la entrada en bares y antros, argumentando que no lucen como en sus credenciales de elector.“Me han señalado las chicas trans que sufren el rechazo por ir vestidas de mujer. Incluso a mi me pasó, se les niega el acceso como clientas y también se les discrimina en cuestión de que ellas deben acceder al baño de hombres”, señaló Mía Ferretí, una de las afectadas.Los bares en cuestión son Barra Santa, Chaparral Disco Rodeo, Laberintos, Corona y Elixir, todo en la Ciudad de Acuña.Mía, agregó que otro caso de discriminación que se ha dado hacia la comunidad trans, es en el municipio de Monclova por parte de empresas, quienes prefieren no contratarlas a pesar de que están calificadas, o bien exigirles vayan vestidas como hombres.“La mayoría son chicas que no han pasado por este proceso todavía (cambio de identidad), y ya les hicimos saber que necesitan realizarlo para no tener este problema”, añadió.Por su parte, Noé Ruiz Malacara, representante de la Asociación San Aelredo, señaló que ya entablaron diálogos con personal de ambos municipios para iniciar una mediación y resolver estos casos, de igual forma presentaron las quejas correspondientes ante la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación.