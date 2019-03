‘Chicharito’ defiende marca goleadora con el ‘Tri’

26 de los 51 goles de Javier "Chicharito" Hernández con la Selección Nacional de México han sido en PARTIDOS AMISTOSOS. Repito en A-M-I-S-T-O-S-O-S.



Amistosos

Eliminatorias

Copa Oro

Confederaciones

Copa del Mundo

Copa América



Datos, no opiniones. pic.twitter.com/crd6Teh4Tx —(@pabloagreda7) 27 de marzo de 2019

Javier Hernández se defiende de haters en las redes sociales y les recuerda que no solo es el máximo goleador de la Selección Mexicana, sino quien ha marcado más goles en Copas del Mundo. Sin duda las estadísticas son un parteaguas en la carrera de los futbolistas, pero hay goles que pesan más.En el duelo ante Paraguay de la Fecha FIFA de marzo, "Chicharito" se reencontró con la red dentro del cuadro azteca, al marcar su gol 51.Y aunque 26 de los 51 goles han sido amistosos, cuatro de ellos fueron en mundiales, por lo que el atacante del West Ham defendió su marca y respondió a través de Twitter a sus detractores."Y NADIE ha hecho más goles que yo en MUNDIALES. Sí, en M-U-N-D-I-A-L-E-S!!!!!!!! NADIE. Si se lee muy bien no? Digo igual lo pongo nuevamente, NADIE! Datos, No opiniones. Y por ahí dicen que lo que te choca te checa, carnal. Fuerte abrazo y deseándote lo mejor!", respondió Chicharito.Los aficionados se dieron cuenta de la situación y mandaron mensajes de apoyo al tapatío.