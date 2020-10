‘Chicharito’ Hernández da la cara tras mal paso con el Galaxy

Escuchar Nota

"Ya estoy trabajando más fuerte que nunca a nivel personal y futbolístico para devolver con resultados toda esa confianza que han puesto en mí", escribió añadiendo una foto de él en el entrenamiento del Galaxy.



, sin embargo, hasta el momento no ha tenido un buen torneo, razón por la cual ha recibido cientos de criticas.Ante esta situación, 'Chicharito' no se había pronunciado, sin embargo, el ariete optó por compartir unas palabras por medio de su cuenta de instagram, en donde se comprometió a mejorar su accionar., tras once derrotas, tres empates y cinco victorias.