‘Chicharito’ se lesiona de último momento y no jugará con Galaxy

Ciudad de México.- El delantero mexicano Javier Hernández no podrá participar en el 'Clásico Angelino' entre LAFC y LA Galaxy debido a que sufrió una lesión que lo mantendrá alejado de la cancha.



Uno de los duelos más esperados de la temporada 2020 de la MLS no contará con dos de sus máximas figuras, además del 'Chicharito', su compatriota Carlos Vela tampoco verá acción debido a que no viajó con el equipo a Orlando por temas familiares.



El delantero del Galaxy sufrió una lesión en la pantorrilla que no le permitirá ver acción, sin embargo, el cuerpo médico del equipo evalúa la lesión para determinar cuánto tiempo causará baja Hernández Balcazar.