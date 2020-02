‘Chicharito’ sin oportunidad en su debut, y Galaxy empata

Escuchar Nota

Houston, Texas.- El delantero mexicano Javier Hernández debutó en la MLS hoy en el 1-1 del LA Galaxy ante el Houston Dynamo.



El "Chicharito" fue capitán y jugó todo el partido, pero tuvo pocas oportunidades frente al arco.



De hecho, al atacante se le vio constantemente quejarse al no recibir algún pase cuando parecía estar en buena posición frente al arco e incluso manoteó frustrado con el accionar de sus compañeros.



El club angelino abrió el marcador 17', con un disparo al ángulo de Cristian Pavón, quién se recortó a un rival para luego mandar el balón lejos de la inútil estirada del croata Marko Maric.



El Galaxy mantuvo la posesión del esférico pero no supo ampliar la ventaja.



Por eso, el Dynamo reaccionó en el complemento, con un disparo cruzado de Mauro Manotas, quien fue asistido con un pase filtrado de Zarek Valentín, al 54'.



Al 62', "Chicharito" aprovechó que un rival era atendido en la cancha, para acomodarse la espinillera, vendándose de nuevo la pierna derecha.



Cuatro minutos después, Hernández controló un trazo largo antes de ceder atrás a Joe Corona, quien voló su remate.



Javier Hernández fue la sensación en el Estadio BBVA ante casi 22 mil asistentes, pero no pudo marcar su primer gol en la MLS.