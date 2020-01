Chicharito tunde a Faitelson en Twitter tras decirle poco humilde

Escuchar Nota

Al “Chicharito” de hoy le falta un poco de “humildad”... — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) January 23, 2020

David con el respeto y admiración que te tengo no estoy de acuerdo en que me falte humildad, si tú mismo piensas que tengo la tercer mejor carrera en europa hasta ahora, entonces lo que dije no es mentira ni arrogancia. Se sigue confundiendo la humildad. Fuerte abrazo David! https://t.co/QG0xY6c02S — Chicharito Hernandez (@CH14_) January 24, 2020

La noche de este jueves se presentó en redes sociales una discusión personal en redes sociales entreTodo empezó cuando el conductor de ESPN hizo un tweet dirigido al nuevo jugador dedonde expuso que al tapatío "le faltaba un poco de humildad"., quien para su opinión tenía mejores posibilidades quedándose en Sevilla al nivel de la liga española."No recuerdo tanto “escándalo” cuando. Y aquel paso sí que fue histórico. No el de hoy, donde ingresa, inevitablemente, a sus jornadas de declive..."David hizo un recuento de su exitosa carrera desde que integraba las filas de Chivas, con su paso posterior a Inglaterra, y su paréntesis exitoso en la Bundesliga, pero hizo hincapié de su falta de hambre en aras de la competitividad, pero no lo había hecho por dinero.le había escrito, defendiéndose de estas acusaciones."David con el respeto y admiración que te tengo no estoy de acuerdo en que me falte humildad, si tú mismo piensas que tengo la tercer mejor carrera en europa hasta ahora, entonces lo que dije no es mentira ni arrogancia. Se sigue confundiendo la humildad. Fuerte abrazo David!"aunque los comentarios daban a ambas personalidades con críticas hacia sus posturas.Con información de El Debate.