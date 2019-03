‘Chicharito’ y el West Ham caen ante el Cardiff City

El Cardiff City logró una victoria importante tras vencer 2-0 al West Ham de Javier Hernández en la Jornada 30 de la Premier League, un duelo en el que el delantero mexicano jugó los 90 minutos.Los Bluebirds abrieron el marcador con un gol de vestidor al minuto 3, donde Hoilett sólo remato dentro del área para poner el 1-0.Durante el transcurso del encuentro, los locales fueron dominantes ante unos Hammers que no dieron su mejor partido, ya que fueron pocas las oportunidades que tuvieron de gol.Para la parte complementaria, el Cardiff City aumentó la ventaja de la mano de Camarasa, quien puso el 2-0 al sólo empujar el balón sobre la línea.Pasaron los minutos y los dirigidos por Pellegrini no lograban despertar; aunque ya en la recta final del partido estuvieron cerca de acortar la distancias, pero el esférico pegó en el poste.Con este resultado, los Bluebirds llegan a 28 puntos, que no le sirven de mucho para salir de la zona de descenso debido a que el Southampton obtuvo un triunfo; mientras que el West Ham se mantiene con 39 puntos.