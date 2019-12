‘Chicle’ ayuda a reconstruir rostro de una mujer de la Edad de Piedra

"Es sorprendente haber obtenido un genoma humano antiguo completo de otra cosa que no sea hueso", contó a la BBC Hannes Schroeder, de la Universidad de Copenhague, uno de los autores del estudio.

"Es el sitio más grande de la Edad de Piedra en Dinamarca y los hallazgos arqueológicos sugieren que las personas que ocuparon el enclave estaban explotando en gran medida los recursos silvestres en el Neolítico, que es el período en que la agricultura y los animales domesticados se introdujeron por primera vez en el sur de Escandinavia", indica Theis Jensen de la Universidad de Copenhague.

"Poder recuperar este tipo de genomas de patógenos antiguos de materiales como este es bastante emocionante porque podemos estudiar cómo evolucionaron y cómo son diferentes a las cepas que están presentes hoy en día", comentó Schroeder a la BBC.

Su fisonomía pudo conocerse gracias a rastros de ADN que dejó en una "goma de mascar", un pedazo de brea que se llevó a la boca hace miles de años y que se conservó lo suficiente como para determinar su código genético.Según la revista Nature Communications, donde se publicó este martes la investigación, se trata de la primera vez que se extrae un genoma humano antiguo completo de otro material que no sea un hueso.De acuerdo con el científico, el pedazo de alquitrán que sirvió como "" resultó ser una fuente muy valiosa de ADN antiguo, especialmente para los períodos de tiempo en los que no se han encontrado restos humanos.Todo el, o genoma, fue decodificado y utilizado para determinar cómo podría haber sido.estaba genéticamente más vinculada con los cazadores-recolectores de la Europa continental que con aquellos que vivían en el centro deen ese momento y, como ellos, tenía piel oscura, cabello castaño oscuro y ojos azules.Los rastros de ADN encontrados en el "chicle" no solo dieron claves sobre la vida de Lola, sino también pistas también sobre la vida en Saltholm, la isla danesa en el mar Báltico donde fueron encontradas.Losde avellana y ánade real, lo que sugiere que eran parte de la dieta en ese momento.Los investigadores tambiénde microbios atrapados en el "chicle".Encontraron patógenos que causan fiebre glandular y neumonía, así como muchos otros virus y bacterias que están naturalmente presentes en la boca pero que no causan enfermedades.Elestaba atrapado en un bulto negro-marrón de brea, producido al calentar la corteza de abedul, que se usaba en ese momento para pegar herramientas de piedra.La presencia de marcas de dientes sugiere que la sustancia fue masticada, quizás para hacerla más maleable, o posiblemente para aliviar el dolor de muelas u otras dolencias.Los investigadores consideraron que la información preservada de esta manera ofrece una instantánea de la vida de las personas y proporciona información sobre su ascendencia, medios de vida y salud.El ADN extraído del chicle también da una idea de cómo los patógenos humanos han evolucionado a lo largo de los años."Y eso nos dice algo sobre cómo se han extendido y cómo evolucionaron", agregó.