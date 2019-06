Chicuarotes, los colores de México y la juventud sin esperanza

Tuvo que pasar más de una década para que Gael García Bernal se volviera a sentar en la silla de director, esta vez para crear “Chicuarotes” -filme que llega a la cartelera nacional el 27 de junio-, una historia redonda que arropa mucho de los colores que tiene México en cuanto a su contexto social se refiere: violencia, delincuencia, abuso, acoso, pobreza y marginación, pero con personajes cándidos y empáticos que están en búsqueda de la esperanza y que ese halo de ingenuidad le dará un respiro al espectador en medio de toda esta problemática que representan “Cagalera”, “Sugheili” y “Moloteco”, los personajes centrales de la trama encarnados por Benny Emmanuel, Leidi Gutiérrez y Gabriel Carbajal.Gael García, quien es una figura internacional del cine, comparte en entrevista el compromiso, gusto y responsabilidad de representar historias que conectan con su cultura y con la problemática de su país: “Al final de cuentas la vida es una, y cómo desaprovechar la oportunidad que me dio la vida de ser mexicano, la verdad. O sea, si me fuera por otra ruta, o me fuera a contar otra realidad por una cuestión también de carrera, de querer hacerla y triunfar, pues al final de cuentas no estaría hablando con mi voz, y aquí sí puedo, de alguna manera puedo volar mucho más, puedo hacer cantidad de cosas. Entonces, desaprovechar esa oportunidad y esa libertad, sería realmente un imbécil si la dejara ir”.En ese sentido, recordó que en una edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) le tocó presentar “Las intermitencias de la muerte” con José Saramago, quien le dejó una gran anécdota de vida: “Me acuerdo que hicimos esa pequeña obra de teatro y él conoció a mi familia, a mi abuela… Convivimos todo un día y al final me dijo: ‘Qué maravilla que los veas y que estés ahí tan presente, porque si desperdiciaras esta oportunidad, serías un imbécil, si desperdiciaras esta fuente de creatividad y de amor, perderías algo por lo que todo mundo lucha’”.Los actores Benny y Leidi, quienes interpretan a los personajes “Cagalera” y “Sugheili”, comparten que el trabajo previo con Gael fue importante para que el espectador no juzgara sus papeles y entendiera el por qué estaban conduciéndose así por la vida:“Al ‘Cagalera’ podrías odiarlo muy rápido, pero el reto que yo tenía era hacer que la gente conectara con él para que en lugar de juzgarlo, trataran de entenderlo y empatizar, no justificarlo, pero sí comprender por qué hace lo que hace y qué pasa por su cerebro para que ejecute todas las ideas y las malas decisiones que toma. Todos estuvimos en el mismo canal, desde antes de iniciar el rodaje, tuvimos ejercicios actorales con Gael, yo llegué a visitar Tulyehualco, el lugar de donde es originario Gabriel Carbajal, cada uno hicimos nuestra chamba para que todos lleváramos la historia hacia donde la queríamos contar”, afirma Benny.Leidi representa a la esperanza en la película, esa voz de conciencia que salva constantemente a “Cagalera”, quien busca desesperadamente una oportunidad de vida distinta a la del pueblo del que es originario. “De alguna forma yo me identifico con el personaje, son cosas mínimas, pero que me ayudaron, hubo trabajo de mesa con el director y mis compañeros. ‘Sugheili’ es una persona dentro de la historia que tiene como responsabilidad todo el tiempo, eso la hace un poco más ‘normal’, tiene un rumbo, que si lo sigue e ignora las malas decisiones, podría llegar a un lado más tranquilo, pero de eso se trata ser joven (de tomar decisiones arriesgadas)”.Lea la nota completa en El Infomador