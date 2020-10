Chiefs elevan marca perfecta con triunfo ante Patriots

Escuchar Nota

Tyreek Hill y Mecole Hardman lograron recepciones de touchdown y la defensiva de los Kansas City Chiefs contuvo a un ataque de los New England Patriots que padeció la ausencia del quarterback Cam Newton y el corredor Sony Michel en un triunfo de lunes por 26-10 sobre los Pats, en un duelo aplazado por contagios de COVID-19 en ambos equipos.aportó 236 yardas aéreas en una actuación inconsistente --al menos de acuerdo con sus estándares-- mientras los Chiefs se sobrepusieron a un inicio inusualmente flojo para ganar su decimotercer juego consecutivo desde la Semana 10 de la campaña anterior., pero fue postergado cuando New England confirmó que un jugador, que resultó ser Newton, dio positivo a COVID-19. Horas más tarde, se dio a conocer que el pasador del equipo de prácticas de los Chiefs, Jordan Ta'amu, también arrojó positivo, lo que obligó a la NFL a posponer el encuentro.(hora del este de Estados Unidos) del lunes, no hubo positivos adicionales en ninguno de los dos equipos.En retrospectiva, los Patriots (2-2) probablemente desearían que el juego se hubiera aplazado más tiempo para poder tener a su quarterback titular de regreso.con una intercepción antes de ser enviado a la banca. Jarrett Stidham entró en su lugar y llevó a los Patriots a la zona de anotación para acercarse a 13-10, pero también tuvo dos intercepciones, incluyendo la que Matthieu devolvió a las diagonales para encaminar a los Chiefs a su cuarto inicio consecutivo de 4-0.por molestias en el cuádriceps, los Patriots recurrieron a una ofensiva principalmente terrestre con el objetivo de mantener a Mahomes fuera del terreno de juego.