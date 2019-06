Chihuahua será el segundo filtro contra migrantes

Chihuahua se convertirá en un segundo filtro en contra de los migrantes que hayan ingresado ilegalmente al país, con la intención de cruzar a Estados Unidos, pues las autoridades han decidido instalar retenes policiacos sobre la carretera Panamericana.El secretario general del gobierno chihuahuense, Luis Fernando Mesta Soulé, dijo en entrevista que la instalación de estos puntos se realiza a petición del Instituto Nacional de Migración (INM), mismos que también coordinan las acciones de revisión, para controlar o regular el flujo migratorio.Estos centros de verificación de identidad se instalaron desde hace siete años en la Carretera Panamericana, la cual une a Chihuahua con Durango y es una de las vías principales que utilizan los migrantes ilegales para llegar a las ciudades fronterizas, especialmente Ciudad Juárez y Ojinaga.Mesta Soulé comentó que, desde el viernes de la semana pasada, el operativo de revisión se reforzó con filtros instalados en Jiménez y Parral, donde se han detenido y deportado a cerca de 300 migrantes centroamericanos.El funcionario chihuahuense puntualizó que el objetivo de estas acciones es “evitar el flujo de migrantes que no hayan ingresado al país de manera legal” y que esta medida será, sin duda, un aliciente para demostrar al gobierno de Estados Unidos que este país está trabajando por frenar la migración ilegal.Luis Fernando Mesta Soulé aclaró que lo que Chihuahua está haciendo con la migración es en apoyo al gobierno federal en torno a la política migratoria, y que se hace con respeto a los derechos humanos, donde a los detenidos se les brinda servicios médicos antes de ser deportados a su respectivo país de origen.Añadió que esperan que la medida “aminore el flujo y que muchos migrantes no se dejen engañar, que llegar a Estados Unidos es algo que pueden lograr internándose ilegalmente a México”.Finalmente, expresó que espera que las deportaciones masivas “desincentiven esta migración a EU”.La ruta terrestre mejor conocida por los migrantes de Centro y Sudamérica es la carretera o ruta Panamericana, pues su diseño y desarrollo data de 1923. cuando, en la Quinta Conferencia Internacional de los Estados Americanos se ideó un sistema de carreteras que uniera al continente.En México, la ruta oficial inicia por la carretera federal 85 (en Chiapas) y se dirige hasta Reynosa por la carretera federal 40.Sin embargo, la ruta no oficial (y la más famosa) es la de la carretera federal 45, que pasa por Chihuahua y une la parte oriental de México y Estados Unidos. Este tramo se terminó de construir en 1950; para celebrarlo, el gobierno decidió realizar un rally, que duraba cinco días, y cruzaba el país desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Ciudad Cuauhtémoc, en Chiapas.El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que seis mil elementos de la Guardia Nacional participarán en tareas migratorias en la frontera sur de México, para frenar el flujo de centroamericanos que busca llegar a Estados Unidos.En su conferencia de prensa matutina de ayer, dijo que su gobierno tiene que hacer esta tarea por ley y porque quiere ayudar a Estados Unidos."Estamos haciendo todo lo que nos corresponde, pero al mismo tiempo estamos cuidando que se respeten los derechos humanos y que se atienda el problema de fondo, que es el de la falta de oportunidades, de trabajo y de bienestar en los países centroamericanos”, manifestó.El Presidente fue cuestionado sobre la posibilidad de que México se convierta en Tercer País Seguro y sobre las declaraciones del presidente Donald Trump de que México necesita a Estados Unidos y al revés.De lo primero respondió que no tiene información, que no sabe, que el canciller Marcelo Ebrard es quien encabeza las negociaciones, y de lo segundo, levantó en dos ocasiones sus manos haciendo el símbolo de amor y paz, para rematar diciendo que es dueño de su silencio.