China accede a negociaciones ‘tranquilas’ con EU

Beijing.- China accedió hoy a sostener negociaciones “tranquilas” en su disputa comercial con Estados Unidos y evitar una escalada en su guerra comercial, luego de que los mercados de valores sufrieron fuertes pérdidas por el anuncio recíproco del viernes de nuevos aranceles.



"China se opone resueltamente a la escalada de la guerra comercial de Estados Unidos, prefiere negociaciones tranquilas", afirmó Liu He, viceprimer ministro chino, durante su participación en la conferencia tecnológica Smart China Expo en la cuidad de Chongqing, suroeste de China.



Lui, quien ha encabezado las negociaciones de altos nivel en las negociaciones comerciales, dijo que guerra comercial no ha beneficiado a nadie y que la reciente escalada no es beneficiosa para ninguno de los dos países, ni los intereses de los pueblos del mundo.



“Nos oponemos resueltamente a la escalada de la guerra comercial, que no es beneficiosa para Estados Unidos o China. Tampoco es beneficioso para el mundo", apuntó el viceprimer ministro en referencia al anuncio del viernes de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles a las importaciones chinas por 250 mil millones de dólares



El presidente Donald Trump anunció que a partir del próximo 1 de octubre Estados Unidos aumentará de 25 a 30 por ciento los aranceles a los bienes que importa de China, en represalia al aumento del 5 al 10 por ciento de Beijing a las tarifas arancelarias de productos estadunidenses por un valor de 75 mil millones de dólares.



El anuncio desató este lunes una fuerte caída de las bolsas de valores de Asia, debido a los crecientes temores de una recesión en la economía global, sin embargo parece que la calma comenzó a regresar, luego de las declaraciones de Liu.



"Estamos dispuestos a resolver el problema a través de consultas y cooperación en una actitud tranquila y oponernos resueltamente a la escalada de la guerra comercial", subrayó Liu, según un reporte del canal estatal China Global Television Network (CGTN).



El viceprimer ministro China también reiteró que su país tiene las políticas y herramientas para mantener sus condiciones económicas a pesar de las amenazas arancelaria contra sus bienes, que ascienden a más de 550 mil millones de dólares, además de continuar creando un entorno de inversión óptimo.



China, agregó, continuará creando un entorno de inversión óptimo mientras fortalece vigorosamente la protección de los derechos de propiedad intelectual para proporcionar bienes públicos adecuados para el desarrollo de industrias inteligentes.



Según Liu, el presidente de China, Xi Jinping ha enfatizado fuertemente el desarrollo de industrias inteligentes (AI), la cual en 2018 alcanzó unos 500 mil millones de yuanes (unos 70 mil millones de dólares), convirtiéndose en las mayores fuerzas impulsoras del crecimiento económico chino.



“China continuará desarrollándose, basándose en ideas innovadoras, cooperativas, verdes y abiertas. China alienta a todo tipo de empresas a competir de manera justa y otorga gran importancia al desarrollo de las pequeñas y medianas empresas”, apuntó Liu.