China advierte que puede ‘luchar hasta el fin’ con EU

El ministro chino de Defensa, Wei Fenghe, abogó hoy por una relación coordinada, cooperativa y estable con Estados Unidos, pero advirtió que su país está dispuesto a "luchar hasta el final y a toda costa" para proteger sus intereses nacionales económicos y militares.En su discurso en la 18ª edición del Diálogo Shangri-La, que se celebra en Singapur, recordó que este año se conmemora el 40 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y los Estados Unidos, por lo que es necesario promover una relación bilateral coordinada, que impulse su cooperación y estabilidad.Destacó que la lección “más valiosa” que se ha aprendido en las cuatro décadas de relación bilateral es que la cooperación beneficia a las dos partes, ya que en términos de gestión de riesgos y prevención de conflictos, ambos “reconocen que los conflictos militares o una guerra entre ellos traerán desastres a ambos países y al mundo”"Se necesitan dos para cooperar, pero solo uno para iniciar una pelea. Esperamos que la parte estadounidense trabaje con nosotros hacia el mismo objetivo, siga los principios de no conflicto, no confrontación, respeto mutuo”, subrayó ministro chino, según un reporte de la agencia de noticias Xihua.El también consejero de Estado, quien lidera la delegación china en Diálogo Shangri-La, inaugurado el viernes pasado discutir la situación de seguridad y los desafíos en la región Asia-Pacífico, advirtió que China está lista para defenderse.Wei exigió a Estados Unidos que no se entrometa en disputas de seguridad sobre Taiwán y el Mar del Sur de China, clara alusión a las declaraciones hechas la víspera por secretario de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan sobre que Estados Unidos ya no "andará de puntillas" en torno al comportamiento chino en Asia."Quizás la mayor amenaza a largo plazo para los intereses vitales de los estados de esta región provenga de actores que buscan socavar, en lugar de defender, el orden internacional basado en normas", dijo Shanahan.Sin embargo Wei afirmó que “China está dispuesto a luchar hasta el final y a toda costa" para proteger sus intereses nacionales tanto económicamente, como militarmente, si alguna fuerza externa se atreve a desafiar la política de una China y separar a Taiwán del continente”."Si alguien se atreve a separar Taiwán de China, el Ejército chino no tendrá más remedio que luchar a toda costa... Estados Unidos es indivisible, y también lo es China. China debe ser y será reunificada", apuntó.