China apoya a empresas coahuilenses en inversión extranjera

En los últimos años, el comercio e inversión entre México y China se ha ido desarrollado rápidamente, gracias a esto el equipo representante de Coahuila, encabezado por el Secretario de Economía, Jaime Guerra Pérez, visita por segunda vez en el año a dicho país.Guerra Pérez comentó que se sostuvo una reunión de trabajo con el Secretario General de China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT), Gordon Kao, quien puntualizó la importancia de este encuentro con Coahuila, ya que México es el segundo socio comercial de China en Latinoamérica.El Secretario detalló que se trataron dos puntos principales: la invitación de Coahuila a participar el año entrante en la Feria de Importación y Exportación de Productos, al igual que de la cooperación mediante una plataforma para ayudar a empresas pequeñas y medianas para invertir en el extranjero.De igual manera, destacó que en su encuentro con el titular de CCPIT, se mencionó sobre la fortaleza de la industria automotriz en México, y que este sector representa gran parte del intercambio entre China y México.“En dicha reunión se felicitó a Coahuila por ser el único Estado de México partícipe en el Auto Shanghai en el mes de abril del presente año”, finalizó Guerra Pérez.