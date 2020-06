China aprueba controvertida ley de seguridad para Hong Kong

Escuchar Nota

"El riesgo de que tecnología estadounidense sensible sea desviada al ejército o al Ministerio de Seguridad Estatal ha aumentado al tiempo que se atenta contra la autonomía del territorio. Esos son riesgos que EU rechaza asumir y que han resultado en la revocación del estatuto especial de Hong Kong", señala Ross en un comunicado.

El parlamento chino aprobó este martes la controvertidacon queLa norma, temida como una, fue aprobada según medios locales, por el Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular (ANP, legislativo).La ley tiene como objetivo, pero efectivamente también restringirá el derecho a las protestas y la libertad de expresión.El corresponsal de la BBC en China, Stephen McDonell, dice que la nueva ley esAunque no ha sido publicada todavía, se espera que sea añadida a los estatutos de Hong Kong más tarde este martes, un día antes del, una fecha que suele ser conmemorada con protestas prodemocracia.Veteranos activistas ya anunciaron que marcharán el miércoles, a pesar del riesgo de arresto bajo la nueva ley.Ya desde el mes pasado Pekín había anunciado su intención de aprobar una ley de seguridad contra lo que considera intentos de secesión de movimientos subversivos y terroristas.Es la respuesta de las autoridades chinas a las, en ocasiones violentas.Sin embargo, cuando el mes pasado las autoridades chinas anunciaron su intención de aprobar la norma, los críticos expresaron su temor a que supusiera "el fin de Hong Kong".Ya desde entoncesDe hecho, el secretario de Comercio de EU, Wilbur Ross, había anunciado el lunes que se daban por suspendido el tratamiento especial que tenia Hong Kong sobre China.A la condena de EU se han unido otros gobiernos, como Reino Unido, antigua potencia colonial en Hong Kong, que denunció que la norma viola la Declaración Conjunta Sino-británica, el acuerdo bajo el cual Londres traspasó a Pekín la soberanía de la ciudad el 1 de julio de 1997.La Declaración Conjunta Sino-británica establece quePor su parte, elya había aprobado en junio una resolución que advertía conY el gobierno de Japón calificó este martes de "lamentable" la aprobación de la ley.La organización humanitariaPor su parte, el líder del Partido Democrático de Hong Kong, Wu Chi-Way, dijo queeste miércoles. A él se le unirá Figo Chan, del Frente de Derechos Humanos Civiles, quien exhortó al pueblo a lanzarse a las calles a pesar del riesgo de ser detenidos y procesados.La policía planea tener 4000 agentes antimotines en alerta, según informó en diario South China Morning Post.La nueva ley de seguridad para Hong Kong fue aprobada sin que se hubiera hecho público el texto, que entra en vigor con su publicación en la gaceta oficial hongkonesa.Pekín asegura que busca castigar "la sedición, la secesión, el terrorismo, la subversión, la injerencia extranjera o cualquier acto que ponga en peligro la seguridad nacional".La agencia estatal Xinhua reveló algunas de las provisiones de la norma, entre ellas que deroga la normativa hongkonesa y que su interpretación queda en manos del Comité Permanente de la ANP.Contrario a lo que sucede en China continental, Hong Kong tiene una magistratura independiente. Sin embargo, dice el corresponsal de la BBC , el gobierno central "no iba a dejar que la interpretación de esta ley quedara en manos de unos jueces cualesquiera".No. Esa responsabilidad recaerá sobre un grupo de personas seleccionadas especialmente por Carrie Lam, la jefa ejecutiva de Hong Kong instalada en el cargo por Pekín.También se espera que el gobierno central chinoLas autoridades tanto de Pekín como de Hong Kong han insistido en que la ley va dirigida a unos pocos alborotadores y que no va a afectar a la inversión extranjera.Hong Kong fue colonia británica durante más de 150 años, hasta 1997.En la Declaración Conjunta Sino-británica se acordó queEsto fue consagrado en la Ley Básica, que expira en 2047.Como resultado,Pero Pekín tiene la capacidad de vetar cualquier cambio del sistema político y, por ejemplo, ha descartado la elección directa del jefe ejecutivo.Hong Kong fue escenario de amplias protestas políticas en 2019, que se hicieron mucho más pequeñas con el estallido de la epidemia de coronavirus.Sin embargo, el pasado lunes se dieron escenas caóticas en la cámara legislativa cuando un grupo de parlamentarios prodemocracia fueron arrastrados fuera en una pelea por una ley que ilegalizaría la falta de respeto al himno nacional.Un grupo derelacionadas con las protestas del año pasado.