China derrotaría a EU en caso de guerra: simuladores

Según la evaluación, las deficiencias que llevarían a perder la guerra se pueden subsanar con una inversión de 24.000 millones de dólares.EE.UU. no podría afrontar el choque con Rusia en la región del Báltico o con China en Taiwán a causa de la protección inadecuada de la infraestructura y las redes de comunicación. Así lo afirmaron Robert Work y David Ochmanek, analistas estadounidenses, en un panel de discusión organizado el 7 de marzo en Washington por el Centro para la Nueva Seguridad Americana (CNAS, por sus siglas en inglés), organización bipartita de expertos militares. Las conclusiones se derivan de las simulaciones de guerra realizadas por la Corporación RAND ('Research and Development'), centro de investigación militar sin fines de lucro.Las simulaciones revelaron que las Fuerzas Armadas de EE.UU., a pesar de aplastar efectivamente a los ejércitos de los Estados de su región, no son capaces de enfrentarse durante mucho tiempo a un rival que disponga de tecnologías y fuerzas comparables."Nunca hemos enfrentado a un adversario con las mismas posibilidades... En los primeros cinco días de la campaña nos vemos muy bien, pero después de los segundos cinco días esto no se verá tan bien," admitió Work.La infraestructura militar es un punto débil de las Fuerzas Armadas, explican los expertos. Así, las pistas aéreas y portaviones estadounidenses se han convertido en un blanco fácil para los misiles de alta precisión y largo alcance que están ahora en los arsenales de China y Rusia."En todos los casos que conozco, el F-35 domina el cielo cuando está en el cielo, pero se destruye en el suelo en grandes cantidades," describió Work los resultados de la simulación.Lo mismo ocurriría con la Armada de EE.UU. "Lo que navega en la superficie del mar va a tener dificultades," predijo Ochmanek.Las bases de abastecimiento del Ejército, que estarán entre los objetivos principales del adversario, también serán destruidas por no tener defensa antiaérea suficiente, opinan los expertos.Sin embargo, ven una amenaza mayor en la vulnerabilidad del sistema de comunicación, que coordina las acciones de las tropas. "El cerebro, el sistema nervioso que conecta todas estas piezas, está suprimido, si no obturado," confirmó Ochmanek.Mientras tanto, si un adversario lograra vencer en lo que China llama "guerra de destrucción del sistema", y EE.UU. perdiera el sistema de mando y control, será derrotado automáticamente, opinan los analistas.Según la evaluación de Ochmanek, se pueden subsanar dichas deficiencias con 24.000 millones de dólares, divididos por igual entre la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada de EE.UU. La suma es cerca del 3,3% del presupuesto militar del país propuesto por el presidente Donald Trump para el año 2020.