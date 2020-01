China encuentra otros 220 guerreros de terracota

China.- Arqueólogos chinos han encontrado más de 220 guerreros de terracota en el Mausoleo del Primer Emperador de China, Qin Shi Huang, después de más de una década de excavaciones exhaustivas en el área, según informa «Ancients Origin». Las reliquias se unen a los 8.000 soldados ya desenterrados que constituyen el Ejército de Terracota, creado hace 2.200 años para proteger al emperador en el más allá.



El hallazgo es formidable, ya que los nuevos guerreros llegaron con hasta cinco títulos diferentes incluidos los rangos militares superiores, y un nuevo rango militar denominado «más bajo que el más bajo». El arqueólogo que dirigió la excavación dice que la mayoría de las figuras recién descubiertas se representan sosteniendo postes o arcos, una pista que revela los roles y responsabilidades de los soldados en el campo de batalla.



Recordemos la historia de este ejército y su descubrimiento. En marzo de 1974, unas obras de abastecimiento de agua en la provincia de Shaanxi, en China, revelaron este hallazgo increíble, todo un ejército compuesto por 8.000 guerreros y sus caballos hechos de terracota y a tamaño real ocupaban varias fosas que se extendían por cientos de metros.



Más de cerca, observaron que las caras, los gestos e incluso las barbas y los peinados eran diferentes según las estatuas, que se atribuyen al primer emperador de China de la Dinastía Qin, Qin Shi Huang (210-209 a. C).



Al parecer, el dirigente mandó preparar este mausoleo para seguir teniendo las tropas bajo sus órdenes, incluso después de muerto. Y, a pesar de no estar ya en este mundo, dispuso que todas llevasen armas reales, las cuales han superado más de dos milenios sin oxidarse, para el asombro de la humanidad.



Así el ejército de terracota es una colección de esculturas de barro que representan al ejército del primer emperador, reflejando las filas, uniformes y armas de los verdaderos soldados de la dinastía Qin enterrados junto a Qin Shi Huang, alrededor del año 210 a. C., para defenderlo en el más allá pues se cree que estaba obsesionado con la inmortalidad... Los investigadores creen que les llevó a 700.000 trabajadores de 30 a 40 años completar el ejército y sus tumbas.