China habría enviado expertos médicos a Norcorea por salud de Kim Jong-un

Nueva York.- China envió a expertos médicos a Corea del Norte por la salud del líder Kim Jong–un, según reportan medios estadounidenses.



The New York Post señala que el equipo médico salió de Beijing rumbo a Norcorea.



El reporte indica que al frente del equipo está un alto funcionario del Departamento de Enlace Internacional del Partido Comunista Chino. The New York Post señala que una fuente de Corea del Sur dijo que Kim estaba vivo y planeaba una aparición en público pronto.



Algunos informes dijeron el viernes que Kim podría haber abandonado la capital de Pyonyang para recuperarse de una cirugía, refugiándose en un lugar no revelado en la costa este para evitar contraer el coronavirus.



El presidente estadounidense, Donald Trump, aseveró el jueves que la noticia sobre los supuestos problema de salud de Kim era ”falsa” y expresó su deseo de que el dictador esté “bien”.



El pasado lunes, CCN y Daily NK, un diario con base en Seúl que cuentan con una amplia red de contactos en el país vecino, informaron que el líder norcoreano, que tiene entre 36 y 37 años, podría haberse sometido a una operación de corazón y que podría estar grave.



La noticia sobre los posibles problemas de salud surge luego de que los medios norcoreanos no lo mostraran la semana pasada participando en la tradicional visita al mausoleo de Pyonyang en el que reposan los restos de su abuelo Kim Il-sung.







Con información de El Universal y EFE