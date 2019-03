China mantiene la esperanza de un acuerdo comercial con EU

China mantiene la esperanza de que llegará a un entendimiento comercial con Estados Unidos, declaró el sábado un alto cargo de Pekín, pese a que el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que solo aceptaría un "gran acuerdo"."Creo que hay esperanza", declaró ante la prensa el viceministro chino de Comercio, Wang Shouwen, al margen de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional de China (ANP, el Parlamento chino).Para ilustrar la voluntad de ambas partes para alcanzar un acuerdo, Wang puso como ejemplo el menú sino-estadounidense servido a las delegaciones de los dos países en su última sesión de negociaciones de alto nivel el mes pasado en Washington.El negociador chino Liu He "comió una hamburguesa mientras que (su homólogo) Robert Lighthizer tomó pollo salteado con berenjenas y arroz", precisó Wang."Durante todo el proceso de negociaciones, se sirvió té y café, pero los dos bebieron agua", dijo. "Fue para encontrar un terreno común".Donald Trump sin embargo advirtió el viernes que el diálogo podría interrumpirse si no se resolvían los puntos más cuestionados."Tengo confianza (...) Si no es un gran acuerdo, no cerraré un acuerdo", dijo Trump, en un giro radical de tono tras el optimismo de las últimas semanas.Las dos potencias económicas negocian desde enero un acuerdo para poner término a la guerra comercial desatada el año pasado, que se materializó en aranceles recíprocos por valor de cientos de miles de millones de dólares.