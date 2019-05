China promete apoyar Huawei a través de métodos legales

China se comprometió hoy a luchar por los derechos de Huawei a través de métodos legales, luego de que Google decidió vetar el acceso deaparatos de la marca de esa empresa a las actualizaciones de su sistema operativo Android.“Google ha suspendido el negocio con el gigante tecnológico chino Huawei que requiere la transferencia de hardware, software y servicios técnicos”, confirmó este lunes el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lu Kang, en medio de los informes sobre la decisión de la empresa estadunidense.En conferencia de prensa, Lu afirmó que China prestará atención al progreso de la situación del caso de Huawei y “apoyará a las empresas chinas en la defensa de sus derechos legítimos a través de métodos legales", según un reporte del diario estatal China Daily.Google se convirtió este lunes en el primero de una serie de corporaciones de Estados Unidos en interrumpir sus relaciones con Huawei, cumpliendo con las demandas de la administración de Donald Trump de para poner fin a toda la cooperación con el gigante chino de telecomunicaciones.Fuentes de la compañía estadunidense confirmaron a la agencia de noticias Reuters que Google había decidido cortar todo tratos con Huawei, a raíz de su inclusión en la listas negra del Departamento de Comercio de Estados Unidos, por lo que impediría obtener actualizaciones de Android.En una respuesta inmediata, la compañía china afirmó este lunes en un comunicado que continuará brindando actualizaciones de seguridad y servicios para sus teléfonos inteligentes y tabletas de las marcas Huawei y Honor, que se hayan vendido y están todavía están a la venta a nivel mundial.“Continuaremos construyendo un ecosistema de software seguro y sostenible para proporcionar la mejor experiencia para todos los usuarios a nivel mundial", destacó el comunicado de Huawei Technologies, el mayor fabricante mundial de equipos de telecomunicaciones.Conforme a las restricciones de Google, las actualizaciones para Android no estarán disponibles para los teléfonos inteligentes de Huawei, con lo que no podrán utilizar los servicios de Google, incluidas las aplicaciones Google Play Store, Maps, Gmail y YouTube.El presidente de EU, Donald Trump, firmó este 15 de mayo una orden que prohíbe el uso de equipos de telecomunicaciones fabricados por compañías consideradas como una amenaza para la seguridad nacional, prohibición que afecta a los productos fabricados por Huawei.El fundador y director ejecutivo de la empresa china, Ren Zhengfei, criticó esta decisión de la Administración Trump e insistió en que el fabricante chino de equipos de telecomunicaciones "no ha hecho nada que infrinja la ley".