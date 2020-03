China reabrirá sus cines con Harry Potter

Escuchar Nota

China.- En medio de la pandemia global por el COVID-19, China, país donde se originó el virus, parece estar superando la enfermedad y prueba de esto es la próxima reapertura de sus salas de cine.



De acuerdo con información de Deadline, el gigante asiático estaría preparando un regreso espectacular, con el reestreno de películas taquilleras, como la saga de "Harry Potter" y las cuatro entregas de "Avengers".



La reapertura podría darse entre los últimos días de marzo y mediados de abril.



Con la intención de que el público regrese a las salas, los estudios preparan un arsenal completo de películas taquilleras y estrenos, no solo la historia de "el niño que vivió" y "los héroes más grandes del planeta", sino todas las nuevas producciones que no pudieron llegar a China por la Epidemia de coronavirus.



Se espera que a mediados de abril llegue a China un grupo de estrenos de Hollywood que aún no habían aterrizado en el país asiático y que ya triunfaron en el resto del mundo como 1917, Las aventuras del Doctor Dolittle, Le Mans '66, Jojo Rabbit, Bad Boys for Life, Mujercitas o Sonic: La película.