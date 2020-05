China refuta 24 ‘mentiras’ de Estados Unidos sobre el Covid-19

Escuchar Nota

con la intención de atacar al país asiático y su manejo de la pandemia.A través del Ministerio de Relaciones Exteriores , China refutó una serie de afirmaciones falsas hechas por la nación americana, tales como que el SARS-CoV- 2 se originó en un laboratorio y se liberó a propósito.El Ministerio chino aseguró que cA continuación las 24 aclaraciones hechas hasta el momento:El nuevo coronavirus es elLa Organización Mundial de la Salud () aconsejaen el nombre.La ciudad dees elAunque la ciudad de Wuhan fue la primera en informar sobre el nuevo coronavirus, no significa que fuera el sitio en el que se originó.sobre la base de hechos científicos.La evidencia sobre el virus apunta quey que no fue creado por el hombre.El Covid-19 se filtró del Instituto Wuhan de Virología.El laboratorio P4 del Instituto Wuhan de Virología es un proyecto colaborativo con el gobierno francés.o de que cualquier personal se infectó.China pudo contener el brote en Wuhan, peroal no limitar los vuelos internacionales.China implementó laspara prevenir brotes importantes en lugares distintos de Wuhan. Las estadísticas muestran que solo unos pocos casos importados son de China.Los chinos contrajeron el coronavirus por comerLos murciélagos no son ingredientes típicos de la cocina china.China reabrió su mercado de vida silvestre y debe cerrar su ‘mercado húmedo‘ (mercados donde se venden productos frescos directamente de la granja) de manera inmediata.China sí cuenta con ‘mercados húmedos‘, peroElpor parte de China ha llevado a que el virus se propague al mundo.El brote fue causado por un nuevo tipo de virus que requirió tiempo para entenderlo completamente. China ha publicado la información al respecto de manera abierta, transparente y responsable.China, quien había denunciado el brote de SARS-CoV-2.El doctor Li Wenliang no es considerado como un ‘denunciante’ del nuevo coronavirus y no fue arrestado.El retraso en el informe de China sobre la transmisión de persona a persona, así como sobre lo contagioso y mortal que es el virus, hizo a Estados Unidos y al mundo perder la oportunidad de tomar medidas tempranas.China ha actualizado a la OMS sobre la gravedad del virus.Los datos de China sobre el Covid-19 no son transparentes.de lo reportado.Los datos publicados por China son completamente transparentes y pueden soportar la prueba del tiempo.La revisión de Wuhan del número de casos y muertes de Covid-19 demuestra quedurante la etapa inicial del brote.La revisión de datos es una práctica internacional común, que en realidad comprueba que China es abierta, transparente y responsable en la presentación de informes de los datos.China difunde desinformación sobre el brote.China publica datos Covid-19 de forma abierta y transparente. Pero algunos políticos estadounidenses y eruditos anti-China han manchado a China. China es víctima de la desinformación.El virus no distingue la ideología ni los sistemas sociales. El Partido Comunista de China y el gobierno chino han desempeñado un papel decisivo y crucial para llevar al pueblo chino a prevalecer contra la pandemia. El sistema político de China ha organizado y movilizado eficazmente a mil 400 millones de personas en el vasto territorio de China de 9.6 millones de kilómetros cuadrados para superar las dificultades a las que se enfrentan los países en desarrollo. Une a todas las fuerzas, reúne todos los recursos y proporciona una fuerte garantía política para superar la pandemia. Se ha demostrado que el sistema social y el camino de desarrollo elegidos por el pueblo chino se ajustan a la situación interna del país, y el Partido Comunista de China ha ganado un apoyo firme y amplio del pueblo chino. China tampoco tiene intención de exportar su sistema político.Chinapara encubrir el brote.La expulsión de China de periodistas estadounidenses es una, especialmente la reciente expulsión de 60 periodistas chinos. China publica información oportunamente de manera abierta, transparente y responsable.y utiliza el dinero para manejar a la organización.China apoya firmemente el multilateralismo. China ha mantenido una buena comunicación y cooperación con la OMS, pero China nunca ha manipulado a la OMS. Es, y el país que ha suspendido la financiación del organismo internacional, una medida que fue oposición unánimemente de la comunidad internacional.Taiwán emitió una advertencia a la OMS sobre lade la nueva neumonía por coronavirus desde el 31 de diciembre de 2019, pero no se tomó en serio.La región china de Taiwán no estaba emitiendo una advertencia a la OMS, sino solicitando información adicional a la OMS después de que lapresentara un informe sobre el Covid-19.China impidió que Taiwán se uniera a la OMS y puso en peligro la salud de los taiwaneses.La verdad es que Taiwán, como parte de China, no tiene derecho a participar en la OMS a la que solo los Estados soberanos pueden unirse. Los canales de cooperación técnica entre Taiwán de China y la OMS siempre están abiertos.China debe ser considerada responsable de la pandemia Covid-19.No hay base jurídica para responsabilizar a China de la pandemia y pedir una indemnización. Tales afirmaciones son solo trucos que algunos políticos estadounidenses usan para obtener un beneficio político.Atrasó la exportación de recursos y equipos de contención de virus y las exportaciones limitadas, especialmente los ventiladores, lo que llevó a Estados Unidos a no tener existencias suficientes.Aunque la propia contención del virus en China es ardua, China sigue haciendo todo lo posible para proporcionar suministros médicos anti-Covid-19 a otros países.: La ayuda de China es “generosidad política”.La ayuda exterior de China para la lucha contra la pandemia se envía a los países que apoyaron a China durante la fase inicial del brote. También se basa en el concepto de una comunidad de destino humano compartido.China está interfiriendo en las, tratando de evitar que el presidente Donald Trump sea reelegido.China siempre se ha adherido al principio de no injerencia en los asuntos internos de otros países. “Atacar a China” es solo una táctica de desprestigio que algunos políticos estadounidenses están tratando de utilizar como su estrategia de campaña.China exigió recientemente que las empresas que exportan máscaras, kits de ensayo, ventiladores y otros materiales deben proporcionar formularios de declaración aduaneros, lo que puede considerarse unEl enfoque chino tiene como objetivo fortalecer el control de calidad.La provincia china dediscriminaba a los ciudadanos africanos.Las medidas de prevención y control de China nunca discriminan entre chinos y extranjeros. Adopta una actitud de tolerancia cero hacia las palabras y los logros discriminatorias.