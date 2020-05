China registra solo un nuevo caso del virus en todo el país

Escuchar Nota

Pekín.- China registró el viernes un solo nuevo caso de contagio por coronavirus en todo el país correspondiente a un viajero procedente del exterior, lo que supone el menor crecimiento registrado en el país asiático desde que comenzó la pandemia, informó hoy la Comisión Nacional de Salud.



Ayer se habían registrado doce nuevos contagios, seis procedentes del exterior y otros seis a nivel local, frente a cuatro que se detectaron el jueves y 22 el miércoles.



La comisión informó de que hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT) se contabilizaron dos casos sospechosos, ambos relacionados con alguien llegado del extranjero.



Asimismo, señaló que fueron dados de alta 43 pacientes, se dejaron de observar 650 contactos cercanos y se redujo un caso grave.



No se produjo ningún fallecimiento en todo el país, mientras que el número de casos activos se redujo a 577 pacientes, 37 de ellos graves.



Los infectados procedentes del exterior aún en tratamiento se sitúan en 464, siete de ellos graves, de los mil 671 que se han diagnosticado.



El total de casos detectados en el país desde el inicio de la pandemia se eleva a 82 mil 875, de los que 77 mil 685 han sido dados de alta y 4 mil 633 han muerto.



Se ha rastreado a 733 mil 733 contactos cercanos a los contagiados, de los que 7 mil 873 permanecen todavía bajo observación médica.



Casos asintomáticos



En la provincia de Hubei, foco de la pandemia, y en su capital Wuhan no se ha detectado ningún nuevo contagio y no hay ya ningún caso activo.



En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 20 nuevos casos en este último parte, ninguno procedente del exterior, con lo que se elevan a 989 los casos sin síntomas que todavía permanecen en observación médica.



En Hong Kong los casos se elevan a mil 39 con cuatro muertes y en Taiwán, que China considera una provincia rebelde, se contabilizan un total de 429 casos y 6 muertes.



Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden estar acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar).