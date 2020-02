China se prepara para inevitable golpe a la economía del coronavirus: Xi Jinping

Escuchar Nota

“En la actualidad, la situación epidémica sigue siendo grave y compleja, y el trabajo de prevención y control se encuentra en la etapa más difícil y crítica. El brote de la nueva neumonía por coronavirus tendrá inevitablemente un impacto relativamente grande en la economía y la sociedad”, aseguró el presidente de China, agregando que el impacto sería a corto plazo y controlable.



“El gobierno profundizará el respaldo para ayudar a alcanzar los objetivos de desarrollo económico y social para 2020”, señaló Xi. Añadió que también tomará medidas para respaldar el empleo flexible y ayudar a los graduados universitarios a encontrar trabajo.



“Para cuando termine la epidemia, las fuerzas acumuladas contribuirán a un poderoso repunte económico”, dijo Wanaka. (Rts y Xinhua).



China intensificará los ajustes de política para ayudar a amortiguar9 que las autoridades aún están tratando de controlar, afirmó el presidente Xi Jinping.La situación muestra una tendencia positiva después de arduos esfuerzos, pero no hay espacio para el “cansancio y la mentalidad relajada” entre los funcionarios, según fue citado el mandatario por la televisión estatal.La autoridades chinas han implementado una serie de medidas para apoyar una economía sacudida por el Covid-19, que se espera que tenga un impacto devastador en el crecimiento del primer trimestre.China mantendrá una política monetaria prudente y lanzará nuevas medidas de manera oportuna, afirmó el mandatario, agregando que su gobierno también estudiaría y lanzaría recortes de impuestos por etapas para ayudar a las pequeñas empresas a superar las dificultades.En tanto, expertos y observadores de todo el mundo resaltaron que el discurso del presidente chino, Xi Jinping, mostró la confianza de China en ganar la batalla contra la epidemia por el nuevo coronavirus Covid-19 y avanzar en el desarrollo económico y social.El columnista y escritor egipcio Kamal Gaballa dijo que la tendencia positiva en los esfuerzos de prevención y control de China ahora se está expandiendo, y “hemos visto las fuertes capacidades de China en los campos de la gestión médica, de infraestructura y social”, que han demostrado que los sistemas políticos y sociales que opera China tienen una alta capacidad para movilizar al público y cuentan con una ventaja en la acción colectiva.William Jones, jefe de la oficina de Washington de la publicación estadounidense Executive Intelligence Review, dijo que Xi pronunció “un discurso extremadamente importante” sobre la lucha contra la Covid-19.Los enormes esfuerzos del Partido Comunista de China, el gobierno chino y los trabajadores médicos “han logrado contener lo que podría haber sido una situación aún más grave”, dijo Jones, y agregó que el “modelo chino” puede proporcionar a otros países algunas experiencias importantes en el tratamiento de un brote de enfermedad sin precedentes.Fu Xiaolan, directora fundadora del Centro de Tecnología y Gestión para el Desarrollo de la Universidad de Oxford, dijo que es “una buena señal” que las empresas en China reanuden gradualmente sus operaciones mientras se toman medidas para controlar la epidemia.Fu agregó que no solo es importante para el crecimiento de la economía de China, la vida y la salud de las personas, así como para la continuidad del comercio exterior y la cooperación económica de China, sino que también es vital para la estabilidad de las cadenas de valor y los mercados mundiales.El economista y escritor japonés Kiyoshi Wanaka dijo que el Gobierno chino ha realizado esfuerzos decididos y vigorosos para combatir la COVID-19 y que el número de nuevas infecciones está disminuyendo.A corto plazo, el brote traerá cierto impacto en el desarrollo social y económico del país asiático, dijo Wanaka, “pero creo que para el desarrollo económico a largo plazo de China, el impacto es solo temporal y no afectará la tendencia principal del desarrollo económico de China”.