China suspende entrada de extranjeros con visa y permisos de residencia

Escuchar Nota

Beijing, China.- China anunció este jueves en la noche la suspensión temporal de la entrada de ciudadanos extranjeros con visas válidas o permisos de residencia chinos.



En vista de la rápida propagación de la Covid-19 en todo el mundo, China ha decidido suspender temporalmente la entrada a China de ciudadanos extranjeros portadores de visas o permisos de residencia chinos aunque sean válidos al momento de este anuncio.



La disposición entrará en vigor a partir de las 0:00 horas del 28 de marzo de 2020, dice un comunicado conjunto emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Administración Nacional de Inmigración de China.



El comunicado indica que también se suspenderá la entrada de ciudadanos extranjeros con Tarjetas de Viaje para Personas de Negocios de APEC.



Las políticas incluyen visas portuarias, la política de tránsito libre de visa por 24/72/144 horas, la política libre de visa a Hainan por 30 días, la política libre de visa de 15 días especificada para viajes en grupo de cruceros extranjeros a través del Puerto de Shanghai, la política libre de visa por 144 horas a Guangdong para grupos de turistas extranjeros de las regiones administrativas especiales de Hong Kong o Macao, y la política libre de visa por 15 días a Guangxi para grupos de turistas extranjeros de los países de la ASEAN, todas las cuales también serán suspendidas temporalmente, indica el comunicado.



Sin embargo, no se verá afectada la entrada con visas diplomáticas, de servicio, de cortesía o tipo C.



Los ciudadanos extranjeros que lleguen a China para actividades económicas, comerciales, científicas o tecnológicas necesarias o por necesidades humanitarias urgentes pueden solicitar visas en las embajadas o consulados chinos, menciona el comunicado, y agrega que la entrada de extranjeros con visas emitidas después de este anuncio no se verá afectada.



"La suspensión es una medida temporal que China se ve obligada a tomar ante la situación del brote y las prácticas de otros países", dice el comunicado.



"China estará en estrecho contacto con todas las partes y manejará apropiadamente los intercambios de personal con el resto del mundo bajo circunstancias especiales".



Las medidas antes mencionadas serán calibradas en vista de la evolución de la situación y serán anunciadas como corresponda, dijo el comunicado.





Con información de Xinhua