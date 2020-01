China teme que coronavirus pueda ‘mutar y propagarse’

Escuchar Nota

"Existe la posibilidad de mutación viral y una mayor propagación de la enfermedad", que se transmite a través del tracto respiratorio, aseveró el viceministro de la Comisión Nacional de Salud, Li Bin, en rueda de prensa.



Las, que ya ha dejado 17 muertos y 440 infectados en el país,, incluida la desinfección y ventilación en aeropuertos, estaciones de tren y centros comerciales, sobre todo ahora que cientos de millones de personas viajan por el país con motivo de las vacaciones del Año Nuevo Lunar. "Cuando sea necesario, los controles de temperatura también se implementarán en áreas clave en lugares concurridos", adelantó la comisión en un comunicado.Por otro lado,, de regiones administrativas especiales de Hong Kong y Macao, así como de Taiwán a Wuhan, donde se originó el brote, para estrechar la cooperación y la comunicación sobre la situación, explicó Li., las estaciones de tren y las carreteras. Li también sugirió a los residentes locales permanezcan en la ciudad, y anunció que está prohibida la entrada de animales vivos a la urbe.Aunque en México de momento no se han detectado casos del nuevo coronavirus,Las recomendaciones para el personal sanitario mexicano incluyen garantizar la notificación sobre casos sospechosos, estudiarlos, así como mantener a los infectados en "aislamiento estricto", y asegurar el seguimiento "hasta su clasificación final e identificación de contactos", entre otras medidas.La neumonía atribuida al nuevo coronavirus no destaca por provocar síntomas especiales: los enfermos tienen fiebre, mientras que algunos sufren dificultades para respirar y sus radiografías muestran cambios en los pulmones.y su tratamiento es sintomático, sin enfocarse en la etiología del mal.y no recomienda que quienes viajen a China tomen medidas específicas y se pronuncia en contra de restringir las visitas a ese país asiático, con lo cual aún no se trata de una epidemia., detectándose la enfermedad en algunas personas procedentes de territorio chino en Japón, Tailandia, Corea del Sur y EE.UU.