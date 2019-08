China tiene un arma poderosa en contra de EU

En la guerra comercial entre Estados Unidos y China, han sido unos días muy complicados. China devaluó el yuan después de que el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con aplicar aranceles a casi todas las exportaciones chinas. Luego, Estados Unidos calificó a China de “manipulador de divisas”, profundizando la ruptura.Los intercambios han sacudido a los mercados mundiales y amenazan la economía global. Lo que sucederá después es una incógnita. China ha dicho que está preparada para luchar, si es necesario. Y tiene un arma enormemente poderosa bajo la manga: es el mayor acreedor del gobierno estadounidense.En teoría, China podría desencadenar un pánico en los mercados de bonos si se deshiciera de parte de los 1.1 billones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense que posee.Al liberar una avalancha de bonos del Tesoro de Estados Unidos, el precio colapsaría, lo que elevaría los rendimientos (o las tasas de interés) y provocaría un aumento en los costos de los préstamos estadounidenses.Pero hay muy buenas razones por las cuales es poco probable que China jale el gatillo. Primero, porque podría no tener el efecto deseado. En segundo lugar, podría ser contraproducente para su propia economía.“Probablemente no sea la herramienta más efectiva disponible”, dijo Brad Setser, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores y execonomista del Tesoro de Estados Unidos.China ha tomado medidas en los últimos días para apuntalar el yuan, señalando que la depreciación tenía la intención de ser una señal de advertencia. Pero el presidente Trump aún podría devolver el golpe, incluso si el gobierno se apega a su plan de más conversaciones comerciales en septiembre.Es una situación inflamable que dispuesta para una mayor escalada. Ahí es donde entra en juego la preocupación por las tenencias de bonos estadounidenses en China.Si China realmente quiere agitar a Estados Unidos, según este razonamiento, podría destruir el valor de los bonos del Tesoro estadounidense al arrojarlos hacia el mercado.Eso provocaría que se dispararan los rendimientos. Y dado que los rendimientos del Tesoro sirven como punto de referencia para el crédito comercial y de consumo, el precio de la deuda corporativa, las hipotecas y los préstamos para automóviles aumentarían, frenando el crecimiento económico de Estados Unidos. El dólar también podría sufrir a medida que la alarma se extiende.En realidad, tal medida conlleva grandes riesgos y no se alinea con la estrategia actual de China, de acuerdo con Michael Hirson, el jefe de la práctica de China de la consultora Eurasia Group. Anteriormente se desempeñó como el principal representante del Tesoro de los Estados Unidos en China.“Claramente estamos en un ciclo de escalada”, dijo Hirson. “Pero creo que la principal motivación de China en este momento en la guerra comercial es ser capaz de resistir la presión de Trump. Podríamos decir que la 'resistencia es lo primero'”.En ese sentido, deshacerse de los bonos del Tesoro estadounidense podría ser contraproducente. Si China inicia una venta de liquidación de los bonos estadounidenses, destazaría el valor de sus tenencias restantes.Necesita esa reserva para defender su moneda. Los expertos creen que China intentará diseñar una caída controlada del yuan en los próximos meses, lo que le permitirá absorber parte de la presión sobre la economía sin provocar un éxodo de capital del país.Otro elemento disuasorio: una venta masiva de bonos del Tesoro estadounidense socavaría el impulso de China para atraer inversión extranjera a sus mercados de acciones y bonos.“Necesita esa afluencia extranjera para amortiguar su moneda durante la guerra comercial”, dijo Hirson. “Si China utiliza como arma las tenencias del Tesoro, eso envía un mensaje muy alarmante a los inversores globales”.También está la cuestión de si abandonar los bonos del Tesoro estadounidense afectaría a Estados Unidos de una manera real. Setser dijo que es escéptico al respecto.“En el momento en que comience a tener un gran impacto negativo en Estados Unidos, la Fed probablemente reaccionará”, dijo.En un informe de 2012 al Congreso, el Departamento de Defensa señaló que la Reserva Federal es “totalmente capaz” de comprar los bonos del Tesoro estadounidense que China inyecte en el mercado con el fin de refrenar las consecuencias económicas.Además, China tiene pocos lugares alternativos para almacenar sus 3.1 billones de dólares en reservas extranjeras.Los bonos alemanes y japoneses normalmente serían una opción, pero ofrecen un rendimiento cero en el mejor de los casos. Un rendimiento de 1.63% de la deuda del gobierno estadounidense a 10 años luce mucho mejor que el rendimiento negativo de 0.59% de los bonos alemanes equivalentes, que alcanzó otro mínimo histórico el miércoles. Eso significa prácticamente pagarle al gobierno alemán por el privilegio de prestarle.La amenaza de deshacerse de los bonos del Tesoro estadounidense sigue sobre la mesa. Pero para China, todavía no es muy atractiva.