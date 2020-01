China y EU firman primera fase del acuerdo comercial

“Esta es una ocasión muy importante y notable. En la actualidad, damos un paso trascendental, uno que nunca ha sido tomado antes con China, hacia un futuro con una justa y recíproca del comercio como firmamos la Fase 1 del acuerdo comercial histórico entre los Estados Unidos y China “, aseguró Trump.

“Al igual que en este acuerdo hubo ciertos retrocesos, en la ‘Fase Dos’ habrá retrocesos adicionales [...] realmente es solo una cuestión de, y hemos dicho antes, que la Fase Dos puede ser 2A, 2B, 2C. Ya veremos”, afirmó el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin al canal especializado CNBC.

Estados Unidos y Chinay de aranceles impuesta entre ambos países, pues reduce tarifas además de permitir que el país asiático impulse la compra de bienes.En conferencia de prensa el presidente estadounidense Donald Trump y el viceprimer ministro Liu He, representante chino en las conversaciones con Washington,Acompañado de altos funcionarios, mostró un discurso conciliador al afirmar que "juntos, estamos corrigiendo los errores del pasado y ofreciendo un futuro de justicia y seguridad económica para los trabajadores, agricultores y familias de América”.Sin embargo declaró que su país levantará las barreras arancelarias contra las importaciones chinas si las partes conciertan la segunda fase del acuerdo.Por su parte,, informó la agencia de noticias Xinhua.El arreglo clave es una promesa china de comprar productos agrícolas y otros bienes y servicios por un valor adicional de 200 mil millones de dólares por dos años o más, detallpo el diario The New York Post.calificando a la nación asiática como un “monstruo grande y hermoso”.Previamente trascendió que el secretario estadounidense del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo que en la futura “Fase Dos” del acuerdo comercial China, se reducirán los aranceles estadounidenses sobre los bienes comprados a China, incluso si la siguiente ronda se realiza en varias etapas.