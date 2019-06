‘Chincolo’, el perro atacado con tijeras necesita operación

Chincolo, el perrito criollo al que el dueño de una farmacia y papelería en Nextlalpan le enterró unas tijeras, es atendido en la Ciudad de México al presentar fractura en el hueso nasal, pero por su edad una operación puede ser peligrosa.Aunque el presunto agresor ha tratado de manejar que el perro lo atacó, Chincolo de entre 8 y 10 años de edad, no tiene dientes.Norma Huerta, representante legal de Mundo Patitas, quienes trasladaron al perro de la comunidad hacia la delegación Miguel Hidalgo para ser atendido, por un veterinario, mencionó que ya presentaron una denuncia por la agresión que sufrió Chincolo.Detalló que con los testimonios de los vecinos y fotografías de dónde y cómo se encontraba el animal, se estima que hubo abuso.Los vecinos de Nextlalpan, se encuentran molestos, pues afirman que no es la primera vez que el dueño de la farmacia y papelería del lugar agrede a los animales y la policía municipal no hace nada, pues el día del ataque a Chincolo, estuvieron presentes y no actuaron, pese a que en el Estado de México es castigado el maltrato animal.Ángel uno de los vecinos que le da de comer a Chincolo y a quien el perrito siempre sigue cuando va a trabajar, mencionó que ya en otras ocasiones el dueño de la farmacia había agredido a otros perros.Cabe señalar que presunto agresor acordó apoyar con los gastos que generará atender a Chincolo para lo cual otorgó 300 pesos, pero el perrito se encuentra hospitalizado, y los gastos de pensión, alimentación y medicamento han sido superiores.***LAS SIGUIENTES IMÁGENES PUEDEN HERIR LA SENSIBILIDAD DE ALGUNAS PERSONAS, SE RECOMIENDA DISCRECIÓN***