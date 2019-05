‘Chiquidrácula’, cáncer y amores fugaces: la vida de Carlos Espejel

'Chiquidácula' no nació en un foro de televisión, nació en una vecindad de Azcapotzalco en una fiesta de fin de año, según relató Carlos Espejel en el programa 'El minuto que cambió mi vida' conducido por Gustavo Adolfo Infante.Yo creo que mi mamá no tuvo muñecas, nos agarraba como sus juguetes, ella se las ingenió para hacerme el disfraz de vampiro por primera vez a los tres años. Ella se entretenía haciéndome la capita y el piquito en la frente. Siempre le gustó mucho vestirnos de distintas cosas", dijo.En 'Alegrías de Mediodía' fue su primer aparición televisiva, luego brincó a 'Chiquilladas'. Ahí -casualmente- le tocó interpretar a un vampiro de nombre 'Chiquidrácula'.'Quinceñera' fue la puerta que le permitió entrar a Televisa San Ángel y pasar a otro tipo de producciones como 'Papá Soltero', ¿Qué nos pasa?, 'Cachun Cachun', entre otras."Hice un par de pilotos pero no pasó nada, ahí ya estaba yo en la prepa y me dediqué a experimentar otras cosas, entre ellas las drogas pero nunca me obsesioné. Probé la mota y el peyote, pero jamás fui borracho ni fiestero", asegura.No todo fue miel sobre hojuelas, pues se le detectó una displasia en segundo grado (primera etapa de cáncer)."En ese momento yo andaba con una sobrina de Paty Chapoy, ella se lo comunicó a su tía y la noticia se expandió", dijo.Radaméz de Jesús y Pepe Suárez, quienes en ese momento eran sus amigos, desmintieron la noticia asegurando que Carlos sólo quería obtener más fama."No sólo fueron ellos, los medios también fueron muy agresivos. Fue un momento muy difícil. Con Pepe aún me llevo muy bien con Radaméz sí hubo un distanciamiento pero nunca les reclamé".Luego de vencer al cáncer encontró el amor con Paty Azuara, con quien tuvo a Fausto, su hijo."Ya tenía 40 años cuando nació pero yo no me sentía preparado, no estaba en mis planes. Aunque no me casé me hice cargo de mi hijo y también de la hija de Paty. Fue algo muy 'shockeante' el cómo se dieron las cosas", aseguró.Lamentablemente tras varios años de relación la pareja se separó, sin embargo, mantienen un relación de amistad.Tiempo después comenzó una relación fugaz con Alma Cero, que también terminó por chismes de prensa, según cuenta."Cada quien tiene que pelear por su felicidad y estar con quien uno quiere estar, yo soy de esa idea", finalizó.