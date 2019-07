Chiquis Rivera se casa con Lorenzo Méndez

La cantante Chiquis Rivera, hija de la fallecida Jenni Rivera, La diva de la banda, se casó este sábado a puerta cerrada en un templo de Pasadena (California), con Lorenzo Méndez, exvocalista de La Original Banda El Limón.La boda se celebró en la iglesia Westminster Presbyterian, una edificación de arquitectura gótica en la ciudad sede del Desfile de las Rosas, la fiesta estadounidense de Año Nuevo.La ceremonia se celebró “a puerta cerrada” por un contrato firmado por los ya recién casados, de 34 años ella y de 32 él, con sus padrinos patrocinadores.El casamiento “estilo realeza de rancho” será televisado en el reality show conocido como The Rivera's, cuya cuarta temporada comenzará el 11 de agosto por el canal NBC-Universo.Armando Andrade, padrino de Victoria, la hija de Lorenzo Méndez, dijo que viajó desde Texas para asistir a la boda “de su compadre” con Chiquis.“Les deseo —dijo— toda la felicidad del mundo y que duren siendo felices, igual como han sido desde que los veo juntos. Los quiero mucho a los dos”.Andrade comentó que aunque la boda sea “en secreto”, eso no significa que “ellos no quieran a sus admiradores”.Con las puertas del templo literalmente cerradas y con un equipo de seguridad controlándolo todo, los invitados llegaban a la puerta lateral, en donde los encargados corroboraban que sus nombres estuvieran en la lista de invitados.Rosa Espinoza, admiradora de Lorenzo y Chiquis, dijo que viajó dos horas desde la ciudad de Pomona para “tratar de tomarse una foto” con la pareja a quienes les desea “que sean felices”.Aunque la ceremonia se realizó a puerta cerrada, se pudo ver a Chiquis luciendo su vestido.En algunas imágenes filtradas, se podía ver a la novia con su atuendo con abultado velo, tocado alto, cabello suelto y maquillaje en tonos naturales, con labios rosas.Un día antes de la boda, se reveló que no todos los invitados sabían en dónde se realizaría la ceremonia.Con información de EFE